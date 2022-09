L’Ajuntament de Girona ha denegat a l’empresa Saba Aparcamientos SA que pugui apujar les tarifes de l‘estacionament soterrat que té en concessió al carrer Berenguer Carnicer en base a l’IPC. La societat, havia demanat aquest augment de preus el mes d’abril passat i ara l’Ajuntament, ha rebutjat la petició. Es dona el cas que la mateixa empresa ja havia fet aquesta petició i després que l’Ajuntament no autoritzés l’increment, havia portat el cas als jutjats, que van donar la raó al consistori gironí. En aquella ocasió, la demanda afectava les tarifes de les places de rotació i dels abonaments per l’any 2017 en funció de la variació interanual de l’IPC. L’interventor va fer un informe per alertar al govern que no podia autoritzar aquesta petició que l’empresa havia anat sol·licitant i actualitzant des de l’any 2000 sobre la base de l’IPC perquè incomplia la normativa municipal.

Ara l’empresa havia tornat a demanar l’increment de tarifes per l’aparcament situat a darrere dels jutjats i segons l’Ajuntament, la posició municipal és la mateixa. La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha indicat que «no hi ha motius que justifiquin l’augment». La representant municipal ha indicat que «només ho justificaria un desequilibri econòmic.» En l’anterior ocasió, un cop l’Ajuntament va desestimar la petició d’increment de preus, l’empresa va acabar denunciant la corporació municipal reclamant una indemnització pels danys causats per la falta d’actualització de les tarifes i els interessos que es generessin i insistia que tenia dret a aquesta revisió de tarifes. En l’informe de l’interventor s’assenyalava que els beneficis de l’any anterior, els del 2016, eren del 9,3% quan segons recordava la jutgessa l’administració «únicament està obligada a indemnitzar si el benefici fos inferior al 6%». A més, la tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va indicar a Diari de Girona que com ha ajuntament havien de «vetllar perquè els aparcaments que són de concessió municipal no tinguin uns preus abusius». L’estacionament està situat al subsòl de la plaça Jaume Vicens Vives i el carrer Berenguer Carnicer (darrera dels jutjats), és una concessió municipal fins al juliol de 2029.