Prop de dues-centes persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona en el tradicional acte convocat per l'Ateneu d'Acció Cultural (ADAC) i el Casal Independentista El Forn, que enguany també ha comptat amb el suport de la resta d'entitats de la Taula per la Independència. La convocatòria, amenitzada per un concert en format acústic de Projecte Mau i amb un ambient de caràcter marcadament familiar, ha tingut el seu punt àlgid a les dotze en punt, quan l'historiador alacantí establert a Girona Antoni Rico ha pujat a l'escenari per llegir el manifest de la Diada. "Novament, és 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. I novament sortim al carrer en defensa dels nostres drets col·lectius" va començar dient Rico, al mateix temps que va agrair als presents la seva "persistència".

"Aquesta és una Diada que arriba en un moment complex per a l'independentisme. Els estralls de la repressió viscuda en els darrers anys, el desconcert i la desmobilització viscuda arran de la frustració política viscuda arran de l'1 d'octubre i una dinàmica política i institucional erràtica i descoordinada ens han conduït a una situació en la qual és imprescindible reconduir el rumb del moviment popular independentista a partir d'una nova estratègia encaminada a la ruptura democràtica per la consecució de la república catalana" ha continuat l'historiador, que també ha volgut subratllar que aquesta estratègia "haurà de continuar comptant amb la mobilització popular com a palanca d'agitació i conscienciació política". El manifest també denuncia "la repressió" envers el moviment independentista i anima a seguir "al peu del canó" per assolir una república catalana que "garanteixi una vida digna" per als ciutadans. L'acte ha finalitzat amb el tradicional cant d'Els Segadors i amb crits a favor de la independència de Catalunya. L'acte institucional de la Diada a Girona posa en relleu la «resiliència de Catalunya»