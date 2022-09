L’Ajuntament de Girona va asfaltar ahir un tram de la rotonda de la plaça dels Països Catalans i del carrer d’Emili Grahit. Els treballs, que es van fer en dissabte per reduir les afectacions en el trànsit a la ciutat, tenien com a objectiu canviar el paviment que està malmès a causa del pas del temps i del volum de trànsit que tenen aquests dos punts, així com reparar l’esvoranc que es va originar a la rotonda (reparat fa uns dies amb una actuació provisional). Aquests treballs d’asfaltatge s’han fet coincidir amb els treballs per acabar de senyalitzar el nou carril bici que connectarà el carrer Emili Grahit amb el de l’avinguda Montilivi passant per l’avinguda Lluís Pericot i el carrer Castell de Peralada.