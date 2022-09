Cada gironí genera gairebé mitja tona de deixalles l’any

Si es fa un càlcul estrictament matemàtic, cada ciutadà empadronat a Girona va generar al llarg de l’any passat quasi mitja tona de deixalles. En concret, 451,41 quilos de residus, tenint en compte totes les fraccions (neteja viària, roba i restes vegetals del porta a porta de la Vall de Sant Daniel).

En comparació amb l’any anterior, ha augmentat la quantitat de residus generada a Girona i ha disminuït la població. S’ha passat de 1,20 a quasi 1,24 quilos per habitant al dia, i de 438,05 quilos per habitant l’any 2020 als esmentats 451,41, l’any 2020. Tanmateix s’ha de tenir en compte que l’any 2020, va ser «atípic», per la pandèmia.

L’Ajuntament de Girona calcula la quantitat de deixalles que recull cada any, des de l’any 2019, en base als quilos de brossa que es recullen durant la neteja viària, així com la roba que s’aboca en diferents contenidors que hi ha situats a la via pública i també les restes vegetals procedents del porta a porta.

Els pràcticament 1,24 quilos de residus per dia i per habitant que es generen a Girona és una quantitat inferior a la mitjana catalana , que els darrers anys sempre s’ha mogut amb xifres superiors al 1,40 quilos de deixalles per habitant i dia.

De fet, l’any 2021, la quantitat total de residus recollits respecte l’any 2020 ha augmentat de 732 tones. Això representa un 1,62% més de residus. Concretament, la quantitat de fracció resta, neteja viària, paper en contenidors i mobles i estris vells, ha disminuït en comparació amb l’any 2020, i pel que fa a la resta de fraccions, les de selectiva, ha augmentat la quantitat recollida.

En concret, han augmentat gairebé totes les fraccions de residus, excepte el paper en contenidors i els mobles i estris vells, que han disminuït. Una explicació al fet d’haver disminuït el paper en contenidors, segons la memòria de l’àrea d’Alcaldia, podria ser que la recollida comercial de paper ja funciona a una part important de la ciutat, i per tant, «aquest paper no s’ha recollit en contenidors sinó en la recollida comercial».

El total de recollida selectiva al municipi de Girona per a l’any 2021, incloent restes vegetals i roba, ha augmentat un 6,07% respecte l’any 2020. Això, es correspon a 1.410 tones més.

Ciutat capdavantera

Des de l’any 2018, s’ha superat el 50% de recollida selectiva, que correspon al tant per cent de recollida selectiva fixada per Europa per assolir a tots els municipis a l’any 2020. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha esmentat reiteradament que s’està treballant per assolir i superar els objectius de reutilització i reciclatge dels residus municipals marcats per la Unió Europea, que són el 55% per l’any 2025, el 60% per l’any 2030 i el 65% per l’any 2035.

De fet, l’alcaldessa ha tret pit en més d’una ocasió pel fet que la ciutat sigui capdavantera en aquesta matèria i líder en ciutats superiors a 60.000 habitants. A més, el sistema de contenidors intel·ligents implantat com a prova pilot en part de l’Eixample i el Mercadal, ha rebut consultes d’altres poblacions i el regidor de sostenibilitat, Eduard Berloso, ha explicat l’idea a diferents tècnics i alcaldes catalans. Si es mira enrere, el salt és espectacular. El 2013, el percentatge de recollida selectiva era del 37,11%. El 2015 ja era del 46,97% i el 2018 es va arribar al 50,30%. El 2019 es va situar en 50,96%, el 2020 va ser 51,29% i el 2021 es va arribar als 53,23%.

Tot i això, però, topa amb el fet que s’estan generant més residus que anys enrera, quan l’ideal seria anar reduint els quilos generats i al mateix temps augmentar el percentatge de tones de residus separats selectivament per tractar-los adequadament.