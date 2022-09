L’Ajuntament de Llagostera ha destinat els guanys de la recaptació de la barra de la Festa Major a l’entitat Llagostera Solidària i a la secció local de la Creu Roja. Els comptes de l’explotació de la barra han donat un resultat positiu de 8.220 euros, que s’han repartit a parts iguals entre les dues entitats. D’altra banda, la venda de banderoles solidàries de Festa Major impulsada per la Comissió de Festes, ha recaptat 894 euros que es destinaran a l’entitat local «Lluito per tu».

El regidor de Festes, Eduard Diaz, va agrair la feina i els esforços fets per la Comissió de Festes i es va mostrar molt orgullós que l’entitat hagi decidit destinar els diners a causes benèfiques i solidàries. «Com a Ajuntament i poble hem d’estar molt contents de comptar amb la col·laboració de la Comissió de Festes i de les entitats socials locals que treballen per millorar la vida de les persones», va dir Diaz.