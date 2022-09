Girona paga mil euros al mes de llum per la Casa Pastors

La Casa Pastors, situada a la plaça de la Catedral de Girona, i que en un futur hauria d’acollir un museu d’art contemporani té una despesa de 6.000 euros al semestre de llum. O sigui, mil euros al mes o 12.000 euros a l’any. De la despesa per un edifici «sense cap activitat», es va queixar el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, durant el ple municipal d'aquest dilluns a la tarda. El regidor de Cultura, Quim Ayats va replicar que és el cost mínim per un comptador que no es dona de baixa. Va recordar que ben aviat hi haurà excavacions. També va recordar el «drama» del preu de la llum en molts equipaments públics i a casa de molts particulars.