L'equip de govern de Girona (JxCat i ERC) ha defensat la gestió econòmica al capdavant de l'Ajuntament i ha atribuït a la "complexitat administrativa" el retard en inversions i la manca d'execució de determinades partides. Durant el ple municipal, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha sortit al pas de les crítiques que aquests darrers dies han llançat Guanyem Girona i el PSC arran de l'aprovació del compte general del 2021. Planas ha defensat que el consistori està "sanejat" i que el seu endeutament, que se situa al 40%, es troba "molt per sota" del topall fixat per llei. Tant Salellas com Paneque, però, li han exigit fer "autocrítica" i han posat en relleu que hi ha partides sense executar que s'arrosseguen de fa anys.

El compte general és una fotografia exacta de les finances municipals, que recull quines partides s'han gastat del pressupost i quines altres s'han quedat al calaix. Aquest dilluns, pel ple de Girona hi passava el del 2021. Ho feia, però, després de les crítiques que la setmana passada van llançar tant els socialistes com Guanyem Girona, criticant el baix nivell d'execució d'algunes inversions.

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda ha aprofitat el ple per treure pit de la gestió econòmica de l'equip de govern, i també per rebatre els arguments de l'oposició. Maria Àngels Planas ha recordat que l'any passat l'Ajuntament va treballar amb un pressupost prorrogat, i que el 2021 encara va estar marcat per la pandèmia i les conseqüències econòmiques de la covid.

Tot i això, Planas ha volgut posar en relleu que l'Ajuntament de Girona va tancar l'any amb un endeutament del 40%, "molt per sota" del límit que marca la llei. En concret, al 2021 el deute del consistori es va situar en 49 milions d'euros (MEUR).

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda ha acusat tant el PSC com Guanyem d'haver fet "lectures clarament negatives, esbiaixades i electoralistes" dels comptes del 2021. Maria Àngels Planas ha subratllat que l'Ajuntament "gasta tot allò que té" en polítiques concretes i inversions "cap a la ciutadania", però també ha admès que "una altra cosa són els terminis en què es gasten aquests diners".

I aquí, Planas ha reclamat que es canviï la llei, perquè "l'exagerada complexitat administrativa" amb què es troben els ens locals fa que massa vegades sigui "impossible" licitar i executar una determinada inversió dins el mateix exercici. "El procés és molt lent, i això comporta que hi hagi partides que no es puguin pagar en aquell any en curs, i que quedin per al següent", ha dit Planas en referència a les inversions.

A més, la tinenta d'alcaldia també ha subratllat que dins aquelles partides que es van quedar sense executar hi havia els 8 MEUR destinats a pagar l'anualitat del nou contracte de neteja. I aquí, Planas ha dit que el 'no' de l'oposició, que va tombar aquest contracte, els va complicar-ne la gestió i també va "dificultar executar el pressupost".

"Trampes al solitari" i autocrítica

Tant el PSC com Guanyem Girona, però, han reclamat a l'equip de govern que faci "autocrítica" i li han retret que hi ha massa partides que fa anys que s'arrosseguen. La portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque, ha recordat que els pressupostos responen "als reptes i a les prioritats d'aquell moment", i que si les partides "s'allargassen en el temps", acaben "perdent el sentit" i s'acaba generant "desafecció" entre la ciutadania.

Paneque ha acusat la tinenta d'alcaldia d'Hisenda de "fer trampes al solitari" i ha subratllat que, en els darrers anys, "la ciutat acumula fins a 32 MEUR en projectes no executats". Entre aquests, ha esmentat els pisos de l'Aurora al Pont Major, el Pla Especial de les Pedreres, el Museu d'Art Modern i Contemporani, la biblioteca de la Casa de Cultura, el pla de xoc en seguretat a Santa Eugènia-Can Gibert o el xalet Soler.

"Després que el 2020 fos un any excepcional arran de la pandèmia, tots els grups vam tenir una actitud constructiva", ha dit Paneque. "I vam entendre que al llarg del 2021 hi hauria un impuls decidit i expansiu en execució d'inversions, que no hi ha estat", ha subratllat.

"Incapaç d'executar partides"

Per la seva banda, el cap de l'oposició, Lluc Salellas, ha criticat que l'equip de govern sigui "incapaç d'executar partides" compromeses als pressupostos. "A l'hora de la veritat, quan ja ha passat un any, la ciutadania s'adona que allò que vostès havien dit que farien no ha passat; i això és una evidència", ha dit Salellas. I de fet, el portaveu de Guanyem no s'ha quedat aquí, perquè ha recordat que hi ha projectes, com la reforma de l'antiga central del Molí, la biblioteca de la Casa de Cultura o les obres al carrer del Carme que "s'arrosseguen ja des de l'any 2018".

Lluc Salellas ha tornat a lamentar que, dels 4 MEUR que Guanyem va pactar amb l'equip de govern per comprar habitatge públic, l'any passat tan sols es gastessin a la vora 700.000 euros. "I això, en el pitjor moment de la crisi en habitatge que viu la nostra ciutat", ha dit el cap de l'oposició. "Facin autocrítica i, si no en saben més, deixin pas", ha conclòs.

El compte general del 2021 s'ha aprovat per la mínima tan sols amb el vot a favor de l'equip de govern (JxCat i ERC). El PSC, la regidora de Cs i el regidor no adscrit Daniel Pamplona hi ha votat en contra. Guanyem s'ha abstingut.

Moció per a l'amnistia i l'autodeterminació

El ple d'aquest setembre també ha aprovat una moció a favor del manifest que promou Acord Social per a l'Amnistia i l'Autodeterminació. L'han presentada conjuntament JxCat, ERC i Guanyem Girona. Durant el debat, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha volgut deixar clar que "el clam per a l'amnistia no va de clemència, sinó de drets" i ha subratllat que "el conflicte no s'ha acabat perquè, precisament, va de democràcia".

"Els que defensem la independència allò que volem és que la ciutadania de Catalunya decideixi; i els que no la defensen, ho impedeixen", ha dit l'alcaldessa. La moció ha tirat endavant amb els dinou vots que sumen els tres grups. El PSC, la regidora de Cs i Pamplona hi han votat en contra.

D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció presentada pels socialistes que demana a l'Ajuntament impulsar la construcció municipal d'habitatge públic i incrementar la compra de pisos socials mitjançant el dret de tanteig i retracte. Hi han votat a favor tots els grups excepte l'equip de govern, que s'ha abstingut. Durant el debat, la regidora d'Habitatge, Annabel Moya, ha instat la resta de l'oposició a tancar un acord per invertir, com a mínim, 1 MEUR cada any per a compres d'habitatge.

Per últim, el ple ha tombat una moció de Guanyem on demanava avançar cap a la sobirania política en temes com l'energia, l'alimentació i l'habitatge, i que Girona liderés una proposta transformadora per a tota l'àrea urbana. Guanyem s'ha quedat sol votant-hi a favor. JxCat i ERC s'han abstingut, i la resta de grups hi han votat en contra.

A l'inici del ple, una quarantena d'agents de la Policia Municipal de Girona s'han concentrat a la plaça del Vi amb xiulets i sirenes. Han fet una sonora protesta, que s'ha escoltat durant una bona estona quan s'ha iniciat la sessió, per reclamar millores laborals.