L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat d’intentar matar un veí del mateix bloc a Girona el 2017 atacant-lo amb un matxet al cap. Un segon acusat serà absolt perquè la víctima l’ha exculpat.

Els fets van tenir lloc cap a les tres de la tarda del 27 de novembre de 2017 al carrer Puigneulós de Girona, quan l’acusat, segons defensa la víctima, va presentar-se al seu pis juntament amb tres persones més que no han estat identificades i van començar a colpejar la porta. Un dels ocupants del domicili va obrir, i llavors va dirigir-se a l’habitació de la víctima, on va propinar-li un cop de puny que va fer caure’l a terra, mentre li reclamava «repetidament» que li tornés el seu gos. Llavors, va «arrencar-li amb força» una cadena d’or que la víctima duia al coll, mentre la resta d’individus «impedien» que sortís de l’habitació.

Cap a les sis de la tarda del mateix dia, va tenir lloc un segon atac. Aquest cop, el processat va anar a casa del germà de la víctima, situada al mateix carrer, i va començar una discussió que va tornar-se violenta. En sentir crits, la víctima va sortir al carrer, i llavors l’acusat va propinar-li un cop de puny a l’estómac que el va fer caure a terra. L’home va intentar trucar la policia, però el processat va impedir-li llançant-li el mòbil a terra. Li va agafar, va marxar dins l’edifici i en va tornar a sortir amb un matxet que tenia uns 40 centímetres de fulla. Amb l’arma va tornar a l’entrada de l’edifici, i va intentar atrapar el germà de l’afectat, que estava amb ell, però com que no l'atrapava, va perseguir la víctima, que s’havia refugiat dins l’edifici, però aquest va aconseguir entrar i li va clavar el matxet dirigint l’atac al cap. L’home va protegir-se amb el braç, i això va fer que rebés ferides importants tant al braç com al cap que van requerir hospitalització. «Si no arribo a posar el braç, m’hauria matat», ha assegurat la víctima.

L’acusat no va poder identificar el responsable de l’agressió durant una roda de reconeixement posterior als fets. Durant el judici, però, ha assegurat que era perquè havia passat «por», i que ara no té "cap dubte" que l’acusat és el seu agressor.

Durant la investigació, els Mossos van dur a terme diversos seguiments per determinar que l’investigat fos el responsable dels fets, ja que només un testimoni va reconèixer l’acusat. Per això, la defensa del processat sosté que hi ha dubtes «més que raonables» sobre l’autoria dels fets que han de dur necessàriament a l’absolució.

L’acusat enfronta 21 anys de presó per un delicte d’homicidi en temptativa, robatori amb violència, maltractament d’obra, tinença il·lícita d’armes i amenaces lleus.