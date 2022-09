Girona ha celebrat l’inici del curs escolar 2022-2023 amb una jornada oberta a la comunitat educativa i a la ciutadania al voltant de l’equitat educativa com a element clau per a la millora de la qualitat de l’ensenyament. L’activitat central de la jornada era la ponència «L’essència de l’educació més enllà de l’escola», a càrrec del sociòleg, investigador de la universitat de Lisboa i un dels impulsors del programa portuguès Escola a Tempo Inteiro, Pedro Antonio Abrantes.

El contingut de la ponència volia aportar coneixement i reflexió entorn al valor i l’essència de les oportunitats educatives més enllà de l’escola, a partir de l’experiència de Portugal.

L’acte estava conduït per la periodista Mercè Sibina i comptava amb la col·laboració de persones representants de la comunitat educativa, que han compartit reptes i valoracions al voltant de les oportunitats d’aquest curs que ara comença. Concretament, han intervingut el coordinador del projecte Educació 360 a les comarques gironines, Albert Quintana; la directora del Teatre Municipal de Girona, Elena Carmona; el membre de l’associació Cultura SN Sergi Font; la directora de l’Escola Joan Bruguera Gemma Martí; la directora de l’Institut Jaume Vicens Vives, Rosor Rabassedas, i el president de l'AMPA de l'Institut Narcís Xifra i membre del CEM, Roger Casero, en representació de Mares i Pares d'Alumnes.

Aquesta trobada era també una crida a tota la comunitat educativa a treballar per fer possible el desenvolupament de polítiques educatives a través dels tres eixos centrals del Pla per a l'Equitat Educativa a Girona, que són: l'accés a l'escolarització, l'acompanyament a la tasca dels centres educatius, i el desplegament d'un marc educatiu fora de l'horari lectiu.