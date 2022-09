Guanyem Girona assegura que l'Ajuntament acumula 214 expedients sobre incidents a la via pública pendents de resoldre. Es tracta d'incidents com ara caigudes pel mal estat de voreres, per danys a vehicles per culpa de l'arbrat o per accidents de trànsit pel mal estat de la calçada o per plaques de gel. La formació afirma que hi ha ciutadans que esperen resposta des del 2016. En concret, n'hi ha quatre de pendents des de fa sis anys, cinc des del 2017 i nou des del 2018. "Tanmateix encara són més els veïns que esperen resposta a partir de l’any següent. 76 expedients s’acumulen des de 2019 i 58 des de 2020. Els anys 2021 i 2022 es redueixen el nombre de casos pendents de resoldre amb 22 i 40 respectivament", remarquen en un comunicat.

La formació va fer pública la situació al ple municipal i el seu portaveu, Lluc Salellas, va assegurar que parlar de seguretat, "també vol dir que quan algú pateix un accident a la via pública tingui una resposta a temps i rigorosa de l'administració pública".