L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 20 anys i mig de presó i multes de 1.680 euros per robar dos cops un veí del mateix edifici de la ciutat i intentar-lo matar d'un cop de matxet al cap. Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, el primer assalt va ser a les tres de la tarda del 27 de novembre del 2017 quan l'acusat, i tres persones no identificades, van entrar a casa de la víctima i li van robar una cadena d'or. La tarda del mateix dia hi va haver un nou enfrontament. La víctima ha explicat que el processat el va perseguir matxet en mà i que només va tenir temps de posar el braç per defensar-se: "M'hauria matat". La fiscal ha retirat l'acusació d'un segon processat perquè la víctima l'ha exculpat.