El sorteig per escollir les entitats que tindran barraca a la zona de la Copa per les Fires de Sant Narcís ha deixat fora sis entitats. Se n’havien presentat 20 i el màxim eren 14, a més de les tres reservades a associacions de la UdG. Dues de les catorze podien ser compartides però tothom s’havia inscrit a les barraques individuals.

Les afortunades

Les afortunades són:Ceset, el Forn, AVAP, Salsa Jove, Fal·lera Gironina, l’Associació de Naturalistes de Girona, l‘Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona, Club Esportiu Patinatge Artístic, l’AEiG Santa Maria de Vista Alegre, Girona Club Hoquei, l’Escola de Futbol Gironès-Sàbat, l’Associació Rugby Gironí, Pontenc i l’Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís.

A la llista d'espera

Les que han quedat fora i passen a ser suplents, per ordre són:Sorellona, AV Fontajau, Associació Cultural Cubana de Girona, Pare Claret, la Mancomunitat de Santa Eugènia- Can Gibert i els Escacs Gerunda.

Es recupera el model

Després que per la COVID s'hagués optat per fer una barra única, enguany les barraques recuperen el format tradicional de barraques individuals on cada entitats gestiona les begudes i els menjars.

Els concerts

Entre els grups que tocaran a les barraques ja hi ha confirmats Miki Nuñez, Skatalà, Catarres i Doctor prats. Aviat es diran la resta de grups.