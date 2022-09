La 14a edició de la Festa dels Setges de Girona, que se celebrarà aquest dissabte, dia 17 de setembre, homenatjarà les heroïnes de santa Bàrbara. Enguany, una vuitantena de persones participaran en la recreació del Gran Dia de Girona, situat a començaments del segle XIX, quan la ciutat es va alçar contra l'ocupació francesa amb una defensa aferrissada.

El programa d’activitats començarà a les 11.30 h amb un acte de divulgació històrica sobre les heroïnes de santa Bàrbara a l’auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà intervencions de membres de l’Associació Girona 1809; de Fèlix Xunclà, de Pedres de Girona, i de l’actriu Blanca Garcia.

A les 12.30 h començarà la desfilada dels participants en la recreació dels setges napoleònics. Enguany, hi haurà recreadors i recreadores de França i Alemanya. El recorregut començarà a la plaça de Pompeu Fabra i seguirà per la plaça de Catalunya, la pujada del pont de Pedra i la plaça del Vi amb aturada d’homenatge a la bandera de la Croada Gironina. Continuarà pel pont de Pedra i el carrer de Santa Clara fins a la plaça de la Independència. Allà es farà el parlament de benvinguda amb una salva d'honor davant el monument. A la tarda, de les 17.30 h a les 18 h, hi haurà diferents activitats obertes al públic a la rambla de la Llibertat.

La recreació de la batalla del Gran Dia de Girona començarà a les 18.30 h. Arrencarà a la plaça dels Jurats i seguirà pel passeig Arqueològic, el portal de Sant Cristòfol, Torre Gironella i la caserna dels Alemanys. Al final, les persones que ho desitgin podran apropar-se als recreadors i recreadores per fer-s’hi fotos.

"Elles també hi eren"

Aquest matí, la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Cedacers; la delegada del govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Laia Cañigueral; el president de l’Associació Girona 1809, Albert Piqué, i el membre de Pedres de Girona, Fèlix Xuclà, han presentat la programació. “Aquest any celebrarem la 14a edició de la Festa dels Setges amb una publicació especial dedicada a la memòria de les dones de la Companyia de Santa Bàrbara, conegudes popularment com ‘les heroïnes de santa Bàrbara’. S’identificaven amb la seva cinta vermella lligada sobre el colze del braç esquerre. Eren part indispensable en l’organització i l’avituallament dels defensors de la ciutat. Visualitzar aquestes dones eficients i valentes, molt ben organitzades entre elles, i explicar la seva història és el nostre compromís, perquè elles també hi eren”, ha afirmat la regidora.

Per la seva banda, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha expressat la voluntat "d'apropar la Generalitat a la ciutadania, per això ens fa il·lusió posar el nostre granet de sorra i col·laborar per primera vegada en aquesta festa, acollint l’acte de divulgació històrica sobre les Heroïnes de Santa Bàrbara a l’Auditori Josep Irla de l’edifici de la Generalitat a Girona”. “Al llarg de la història les dones sempre han tingut un paper important, malgrat que sovint hagin quedat invisibilitzades. És imprescindible reivindicar-les i posar en valor la importància de les cures, abans i ara”, ha afirmat la delegada.

Durant els setges napoleònics de Girona, les dones de la ciutat van tenir un protagonisme no menor. El 28 de juny de 1809 es va erigir una companyia que n’agrupava 200, sota la invocació de santa Bàrbara i dedicada, segons la mentalitat de l’època, al suport de les unitats armades tot duent-los aigua i pólvora, i assistint els ferits. Entre les seves comandantes hi havia Maria Àngela Bivern i Raimunda Nouvilas. La dedicació i l’entrega d’aquestes dones valentes als seus conciutadans els va merèixer, més tard, el títol popular d’heroïnes. Més de 200 anys després, es dedica la 14a edició de la Festa dels Setges de Girona a la seva memòria.

L’esdeveniment està organitzat per l’Associació Girona 1809 amb el suport de l’Ajuntament de Girona, i compta amb la col·laboració de la Sala Ferran Agulló, la Generalitat de Catalunya - Delegació Territorial del Govern a Girona, El Baluard, ANE i Pedres de Girona.