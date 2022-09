Girona insisteix en què mantindrà les «voreres COVID» amb algunes millores

Les denominades «voreres COVID» quedaran com a permanents a la via pública de Girona. Es tracta de diferents espais de la via pública que abans de la pandèmia es destinaven a aparcament de vehicles però que amb l’arribada del virus es van transformar en una ampliació de voreres amb la col·locació de diferents elements que impedien l’accés dels cotxes. Hi ha pilones de plàstic, bancs de pedra o blocs de formigó (els denominats «new jerseys»). encara n’hi ha en espais com ara en un tram de l’avinguda Sant Narcís (el més proper a la carretera de Santa Eugènia), al carrer Juli Garreta o també en un lateral de la plaça Poeta Marquina. A més a més, d’altres indrets on s’han substituït places d’aparcament per terrasses d’establiments de restauració. Passa en punts com al carrer Joan Maragall, al carrer de la Sèquia o al carrer d’Oviedo, entre d’altres. El que s’ha de determinar és de quina manera es consolidaran aquests espais per als vianants.

Petició del PSC De fet, la portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, ha demanat en els dos últims plens que es revisin els actuals elements temporals, en considerar que no són els «adequats». Paneque suggereix que es revisi cada espai i es trobi una solució adequada, si es considera que l’indret ha de mantenir-se com a punt de pas per a vianants. La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, insisteix en què aquests espais guanyats arran de la pandèmia, efectivament seran ja permanentment per als vianants. «Hem d’anar cap a un repartiment equitatiu de l’espai públic per als diferents usuaris» en el sentit que s’estan aplicant mesures per «treure espai» als que ara en «tenen més» (en referència als cotxes) per donar-ne als que en «tenen menys» (en aquest cas, en referència als vianants). Admet però, que hauran d’anar estudiant a cada punt quina intervenció si pot fer per substituir els elements temporals. «Caldran obres per consolidar espais», assenyala la representant municipal. Garantir la distància Amb aquestes ampliacions de voreres amb elements temporals arran de la propagació de la pandèmia, l’Ajuntament volia garantir que els vianants que passaven per la zona tinguessin prou distància entre ells per evitar contagis. Es van instaurar en espais on es va considerar que les voreres eren petites i que hi havia un moviment de persones notables.