Posaran pilones per protegir el carril bici de l’avinguda Lluís Pericot

El nou carril bici de l’avinguda Lluís Pericot de Girona estarà separat per pilones toves al llarg dels més de 300 metres del tram en què circularà amb els cotxes al carril de l’esquerra. L’àrea de mobilitat de Girona ha pres la decisió després d’analitzar el recorregut i les opcions per garantir la mobilitat i la seguretat de tots els usuaris de la via. La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ja va explicar fa uns dies que estaven oberts a modificacions per millorar el carril bici.

La mesura també servirà per evitar que els cotxes puguin aparcar en determinats punts on s’havia detectat estacionaments temporals de conductors que anaven a fer encàrrecs.

La regidora de Mobilitat va assenyalar ahir que si no hi ha cap entrebancs, el carril estarà plenament operatiu el 19 d setembre. Marta Sureda va detallar que encara s’han de posar senyalitzacions verticals que alertin de l’existència d’aquest carril i també semàfors específics per a bicicletes. Serviran per deixar clar quan poden fer el gir a l’esquerra cap al carrer Castell de Peralada per anar a buscar el carril bici de l’avinguda Lluís Pericot.

Dubtes sobre la ubicació

Aquest nou carril bici està generant debat i controvèrsia. Precisament, el grup municipal del PSC va preguntar, en el ple d’aquest dilluns, si no hauria estat millor mantenir els dos carrils de circulació per als vehicles a motor i fer passar les bicicletes pel passeig central per evitar situacions perilloses. El regidor de la formació socialista, Jordi Calvet, fins i tot, van preguntar si aquesta opció es va valorar o no i si seria possible ara rectificar-ho.

Sobre aquest assumpte però, la regidora de Mobilitat va deixar clar que s’havia optat per la calçada expressament. Va exposar que estan fent tasques per fer un «repartiment equitatiu» de l’espai públic pels diferents usuaris han de treure’n als que en tenen més (en referència als vehicles a motor) pels que en tenen menys (en referència a les bicicletes). Marta Sureda, a més a més, va apuntar que el carril bici és una demanada de la comunitat educativa de l’escola el Pla i que amb un sol carril pels vehicles a motor augmenten la seguretat de la via perquè han de reduir la velocitat.

El carril bici fa poc més de 400 metres, dels quals més de 300 passen per l’avinguda Lluís Pericot. Connectarà el carril del carrer Emili Grahit amb el de l’avinguda Montilivi, passant per la rotonda dels Països Catalans, Pericot i el castell de Peralada.