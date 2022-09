Uns encaputxats roben en 2 empreses de Campllong i en una buiden la caixa forta

Uns encaputxats han robat en dues empreses de Campllong en una mateixa nit. Ambdues es troben a peu de la C-25 i es dediquen al sector de la construcció i els lladres directes al botí: els diners. En un dels casos, els lladres van rebentar la caixa forta amb una radial i se’n van emportar el contingut. Se’n desconeix la suma de diners robada.

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona arran dels fets que van succeir la matinada d’aquest dilluns tenen oberta una investigació i busquen els individus que van assaltar de nit les dues empreses i van cometre els robatoris amb força.

En el primer dels casos, els lladres van accedir a dins saltant la tanca i van entrar a les oficines forçant la porta. En aquest cas, van robar una caixa metàl·lica.

A l’altra empresa, situada a pocs metres de la primera, també van accedir a les oficines trencant un dels vidres de la finestra. En aquest cas, els lladres un cop dins, van arrencar l’alarma per evitar que sonés i també van causar més destrosses.

Posteriorment, van anar a buscar el botí: la caixa forta. Per això, segons les investigacions, s’apunta que van utilitzar una radial i van obrir-la. Van emportar-se el contingut, i de moment es desconeix quants diners hi havia. Després de cometre els dos robatoris amb força van fugir.

La policia calcula que els robatoris van tenir lloc pels volts de les tres de la matinada i la Unitat d’Investigació es troba analitzant vestigis i imatges que les càmeres que hi ha per la zona hagin pogut copsar dels fets. Ahir el matí, la policia encara no havia rebut denúncia pels robatoris.