L’escultura Homenatge a Pau Casals situada al carrer Pau Casal del barri Devesa- Güell ha tornat a quedar al descobert després d’una intervenció de l'Ajuntament que ha durat un mes per reparar unes esquerdes i quedar protegida amb materials impermeables per evitar que es mullés amb la pluja. L’escultura, que recorda un violoncel, és un treball de l’escultor Josep Bosch Puy, conegut com Piculives. Tot i que l’escultura es va fer el 1992, no va ser fins el 26 de juliol de 1994 que es va col·locar en aquest indret. Quan es va fer l’acte dels Amics de la UNESCO, el 23 octubre 2021, es va anunciar que es repararia. L’Ajuntament, amb motiu del 50è aniversari del discurs de Pau Casals a la seu de les Nacions Unides, va instal·lar una placa identificativa a l’escultura.

"Accións com aquestes "tenen l'objectiu de mantenir i cuidar l'art urbà, que és patrimoni de la nostra ciutat", ha assegurat el vicealcalde i regidor de Cultura del consistori, Quim Ayats, qui considera "importantíssim fer visibles i donar el merescut reconeixement a l'obra i l'artista que la va crear, contribuint, alhora, a apropar la riquesa escultòrica a la ciutadania per tal que la puguin conèixer, valorar-la i tenir-ne cura".