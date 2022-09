La Policia Municipal de Girona ha decidit plantar-se i no fer més hores extra. Segons asseguren els sindicats, la mesura de pressió té el suport de la majoria de la plantilla. Critiquen que el cos està "infradotat", que massa torns es cobreixen amb hores extra, i que a això s'hi afegeix que la policia ha quedat fora de millores salarials i no se'ls "retribueix ni un cèntim" per estar disponibles en festius.

Els sindicats UGT, CSIF i SPL-CME a l'Ajuntament, que també compten amb el suport del SIP-FEPOL, critiquen que l'equip de govern no els ha donat "cap solució" més enllà de promeses. Ja avancen que, si la situació no es resol, a partir d'octubre la manca d'agents comprometrà els partits de futbol, els del bàsquet i les curses populars.

Aquest dilluns, a les portes del ple municipal, una quarantena de policies ja van fer una sonora protesta amb xiulets i un megàfon per exigir millores laborals. I ara, en un comunicat conjunt, els sindicats UGT, CSIF i SPL-CME han concretat el per què d'aquest conflicte i ja han anunciat que el cos deixarà de fer hores extra. Una mesura, subratlla, que subscriu "la majoria de la plantilla" de la Policia Municipal i que també ha rebut el suport del SIP-FEPOL.

Els sindicats asseguren que porten massa temps reclamant millores, i que més enllà de promeses, l'equip de govern i l'alcaldessa no els han donat "cap solució real". Expliquen que, des del 2015, estan reclamant que s'incorporin més agents al cos, perquè la plantilla està "infradotada" i això provoca que massa torns ordinaris s'hagin de cobrir amb hores extra (perquè falta gent).

"A vegades algun torn ha tingut només una patrulla, i això fa que molts dels serveis no es puguin atendre", critiquen els sindicats. I hi afegeixen: "Aquest fet és molt greu, perquè genera manca de seguretat amb les actuacions policials, i cap als i les policies que són al carrer".

En paral·lel, els sindicats també critiquen que l'Ajuntament hagi exclòs definitivament la Policia Municipal dels augments pactats en la Valoració de Llocs de Treball (VLT), cosa que suposa "un impagament de més del 10% del salari mensual". També critiquen que el cos no pugui accedir a la categoria laboral C1 -que afecta un 5% més del sou- i que no se'ls pagui "ni un cèntim" per estar disponibles els dies que tenen festa.

Davant d'això, la Policia Municipal ha decidit no fer més hores extra. Tot i que fins ara no havia transcendit, els sindicats expliquen que la mesura ja s'està portant a terme des del 15 d'agost passat. "Així doncs, cap agent, caporal o sergent s'apunta a fer hores extra per cobrir actes o esdeveniments que s'organitzen a la ciutat", concreten els sindicats.

Al comunicat, els sindicats de la Policia Municipal expliquen que abans d'intensificar la protesta van donar un temps de gràcia a l'equip de govern. Diuen que el 22 d'agost passat els seus representants es van reunir amb el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, i que li van demanar que de manera "urgent" se'ls aportés "una solució real", que no ha arribat.

"Iguals o pitjors" que fa una dècada

"La ciutadania ha de saber que els polítics s'omplen la boca amb els esdeveniments que es fan a la ciutat, però que les condicions de la policia són iguals o pitjors que deu anys enrere", critiquen. Per això, els sindicats ja avancen que, amb el calendari d'actes programats a la mà, i després de calcular fins quan l'Ajuntament pot obligar els agents a treballar fora del seu horari habitual, a partir d'octubre hi haurà esdeveniments "importants" que es veuran compromesos.

Entre aquests, concreten, s'hi troben curses populars com les de la Dona o la del Carrer Nou o els partits del Girona FC i del Bàsquet Girona. "Sabem que els partits de futbol de primera divisió i del bàsquet de l'ACB no tindran els efectius habituals per als dispositius de trànsit i circulació", diuen els sindicats. La protesta, a més, si s'allarga en el temps, també pot coincidir amb la celebració de les Fires i Festes de Sant Narcís.

"La pitjor de Catalunya"

Els sindicats UGT, CSIF i SPL-CME retreuen a l'equip de govern que "s'ompli la boca" dient que aposta per la seguretat, quan la comissaria de Bacià està "desfasada" i disset dels agents que s'han incorporat "són substitucions de jubilacions o de policies que han marxat a altres cossos".

Els sindicats diuen que fa més de set anys que reivindiquen increments de plantilla, i més de tres que reclamen millors condicions laborals, i critiquen que no se'ls escolti. "Tot això fa que, en condicions laborals, la Policia Municipal de Girona sigui la pitjor de les 22 més grans que hi ha a Catalunya", subratllen. I conclouen: "Ara hem dit prou!".

A més dels tres sindicats a l'Ajuntament, la protesta també compta amb l'adhesió del SIP-FEPOL. El seu portaveu, Toni Castejón, dona "ple suport" a les reivindicacions dels municipals de Girona i diu que no recorda "uns incompliments tan greus en cap col·lectiu policial".