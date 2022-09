El festival monar’T celebrarà la setmana que ve, del 19 al 25 de setembre, la 4a edició amb 16 intervencions artístiques sota la temàtica: la diversitat i la riquesa cultural als barris de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla. Aquest està organitzat per l’Ajuntament de Girona, les entitats i serveis que formen part del Pla d’Educació i Convivència, l’Associació d’Art Blau Blau, l’Associació Fent i Desfent, veïns i veïnes del barri i artistes. Compta amb el suport econòmic de micromecenatge i d’empreses col·laboradores.

“Com cada any, el festival de murals i d’art urbà fa ús dels espais públics, parets, murs i persianes escollits comunitàriament, per tal de dotar-los d’aquell encant especial, coherent amb la diversitat cultural de la població que hi conviu, i alhora amb la pròpia essència del barri, que fa millorar la vida dels veïns i veïnes, per tal que esdevingui un atractiu artístic, cultural i lúdic”, explica la regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi.

Un total de 24 artistes locals, nacionals i internacionals (Argentina, Mèxic-Irlanda, Estònia, Perú, Brasil, Itàlia-Alemanya, França i Rússia) portaran a terme les creacions artístiques. Seran acollits per les entitats i s’allotjaran a Can Cocollona, un lloc idoni per conviure i compartir les experiències del dia a dia. Cal destacar que aquesta és l’edició que acull més artistes.

Enguany, el festival posa la mirada en els infants i adolescents del barri. Precisament, en aquesta edició, s’han convertit en artistes amb la seva participació en el mural que es farà a l’Escola Santa Eugènia. El projecte, que porta per nom “Dret a somiar”, ha estat monitorat per una mestra d’arts visuals del centre i durant una setmana de treball, mitjançant la reflexió, el debat i el pensament col·lectiu, s’han fet esbossos i s’ha escollit el projecte que millor s’ajusta a l’espai. L’artista argentina MaiNav resident a Girona serà l’encarregada de plasmar l’obra en un mur del pati de l’escola.

Monar’T també se centra en un dels drets bàsics dels infants i el jovent: l'habitatge. L’artista Cake de Perú plasmarà a la paret dels pisos del carrer de Finestrelles, a tocar de la piscina municipal de Santa Eugènia, una realitat existent que és el fet de no tenir un lloc on viure.

El festival comptarà també amb una intervenció més fruit del projecte artístic, col·lectiu i comunitari +ar’T, en el qual es posa la dimensió en el gènere, la diversitat i la riquesa cultural del territori. Sota la premissa de voler representar les dones dels barris, es van organitzar espais de reflexió per materialitzar les idees que han inspirat als artistes, el trio format per Marina Yagoda, Ivan Yagoda i Ilich Roimeser, a fer el mural “Dones que ens representen”. Aquest es plasmarà a la façana del carrer de Bastiments núm. 2.

Tres de les intervencions artístiques que es duran a terme són restauracions de murals d’anys anteriors. L’artista de Granollers, Margalef, tornarà a donar vida als bancs del carrer del Riu Güell, davant de l’espai jove, que el pas del temps ha malmès, ja que una de les premisses del festival és l’embelliment dels barris.

També es tornaran a pintar dos murals al mur del col·legi Maristes Girona que dona a les hortes de Santa Eugènia, després que per actes vandàlics es malmetessin. L’artista barceloní Pau Lo tornarà a plasmar el seu treball, els usuaris del Club Social El Cercle ho faran en el mural en el qual l’artista Rice en l’edició passada volia fer visible la diversitat en salut mental. Aquest dos murals, al llarg de l’any, han sigut objecte d’actes xenòfobs, i el monar’T vol tornar a fer incidència en visibilitzar de manera positiva la diversitat cultural que conviuen i enriqueixen els barris.

Els altres espais on s’intervindrà són el mur del camí de la via verda d’accés a les hortes, amb l’artista Greendel15; la façana del carrer d’Orient núm.19, amb l’artista KinMx; la paret del passatge del Balandrau amb el carrer de Bastiments, amb l’artista Katrina Kolk; la paret del passatge de Campcardós amb el carrer de Bastiments, amb els artistes Laura Olivas i Jordi Gran; la paret del carrer del Montnegre núm. 39, amb l’artista Inventura Studio; la caseta de fusta del parc de Núria Terés i Bonet, amb l’artista Vincenzo Suscetta; la paret del carrer del Montseny núm. 71, amb l’artista Bea Puig, dissenyadora del cartell d’aquesta 4a edició, i dues persianes del carrer d’Orient núm. 1, amb l’artista Takir.

El pròxim dilluns, dia 19 de setembre, es farà la inauguració i presentació dels i les artistes, i de la programació de la 4a edició. Al llarg de la setmana hi haurà activitats artístiques i culturals per a totes les edats i gustos. Es duran a terme tallers familiars, per a joves i adults, d’esprai i grafits, de tauleta & Dj, etc. També hi haurà visites guiades per conèixer les obres i els artistes d’aquesta edició. La ciutadania podrà gaudir d’una exposició i mercat d’art i d’intervencions al mur lliure. En paral·lel, hi haurà concerts i espectacles de carrer, Dj’s amb músiques del món i una taula rodona de debat i reflexió, entre d’altres. El festival tancarà amb la Gran Festa de les Cultures i la Diversitat amb mostres de dansa i balls tradicionals, música, una fira gastronòmica i cultural, i un vermut musical amb recital de poemes en totes les llengües.

Monar’T és un festival anual de murals i d'art urbà als barris de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural. L’objectiu és embellir els barris, fer visible la seva riquesa i diversitat cultural, i desenvolupar artísticament el territori.