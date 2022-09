Avui comença la Setmana Europea de la Mobilitat i l’Ajuntament de Girona organitza una desena d’activitats per diferents barris de la ciutat que s’allargaran fins al pròxim divendres. En aquest sentit, cinc escoles -Migdia, Domeny, Joan Bruguera, FEDAC Sant Narcís i Pla de Girona- faran diferents activitats pels carrers pròxims entre dilluns i dimecres i això obligarà tallar-los durant aquests tres dies.

Tanmateix, al llarg de la setmana es duran a terme activitats dirigides a totes les edats. Entre elles, uns recorreguts amb tricicles elèctrics per persones grans o amb mobilitat reduïda entre dimecres i dimecres. Mentrestant, demà es durà a terme una passejada terapèutica pel bosc de Palau-sacosta i dilluns a la tarda es faran revisions de bicicleta gratuïtes al costat de la Facultat de Medicina. Dimecres també es farà un taller a la Plaça 1 d’octubre on es construiran cistelles i alforges de cartó per bicicletes o patinets.

Per altra banda, l’Ajuntament de Salt també ha proposat diferents activitats per fer durant aquesta Setmana Europea de la Mobilitat. Entre elles, tallers d’ús de patinet elèctric, de circulació urbana i autoestima ciclista o bàsquet en cadira de rodes. Aquests actes es faran entre avui i el pròxim dimarts. Dilluns i dimarts també es faran activitats per l’alumnat.