La gran carpa del circ de les Fires de Sant Narcís de Girona s’instal·larà al solar que hi ha entre el riu Ter, l’Auditori- Palau de Congressos i el pont de Fontajau, un solar conegut com el Triangle del Ter. Es tracta d’un terreny que en el passat ja havia acollit el circ de les Fires i que és motiu de disputa entre l’Ajuntament i la família Masó Bru, amb cinc contenciosos, per determinar qui n’és el propietari.

Un informe avala l’obertura del solar en litigi a tocar de l’Auditori de Girona Les darreres actuacions a la peça de terreny les ha tirat endavant l’Ajuntament que assegura que és el titular de la parcel·la. Per exemple, ha reobert l’espai com a zona d’aparcament lliure i ha condicionant l’espai, traient males herbes i podant els arbres de l’entorn. I ara, ha insistit ubicant-hi el circ que ha guanyat del concurs públic per ser l’esdeveniment circense de les Fires. La companyia seleccionada ha estat el Circ Històric Raluy que portarà a Girona el nou espectacle de Rosa Raluy: Kirko. Farà sessions del 27 d’octubre al 6 de novembre, amb algunes jornades a preu reduït. El circ està de gira per Catalunya i abans de fer parada a les Fires, haurà plantat la carpa a Sant Feliu, Vic i Figueres. El Triangle del Ter, al costat de la plaça Assemblea de Catalunya, ja havia acollit el circ de les Fires fa uns anys. Amb el litigi sobre la taula, va decidir canviar d’emplaçament i els darrers anys s’havia instal·lat en uns terrenys de Fontajau al costat del complex de cinemes que habitualment també funcionen com a aparcament lliure. La instal·lació del circ en aquest punt havia generat queixes perquè s’eliminava una gran bossa d’estacionaments gratuïts a prop del centre durant les Fires. Fa molts anys hi havia hagut els barracons de Dret de la UdG i fa uns anys s’havia estat negociant perquè l’Estat i ubiqués l’Arxiu Històric.