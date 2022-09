El Fòrum Gastronòmic Girona ampliarà la seva oferta d’activitats i s’allargarà durant quatre dies de cara a la seva novena edició, que se celebrarà el pròxim any. Entre el 18 i el 21 de març de 2023 l’esdeveniment comptarà amb dos dies d’activitats que es desenvoluparan en diferents espais del centre de la ciutat. Aquests actes es realitzaran durant els dos primers dies del certamen, coincidint amb cap setmana. Així, s’espera arribar a un ampli ventall d’espectadors, que podran gaudir d’exposicions, ponències, demostracions, degustacions i concursos. L’objectiu és crear una comunió entre els productors gastrònoms amb els aficionats a la gastronomia.

El 20 i 21 de març l’esdeveniment es traslladarà a l’Auditori-Palau de Congressos i a la Fira de Girona. En aquest últim espai hi haurà una àmplia i especialitzada fira d’expositors, ocupant també la part superior de l’edifici. Durant aquests dos dies també es duran a terme diferents ponències i debats amb professionals del sector gastronòmic.

Després d’anunciar que se celebraria de forma anual, el Fòrum Gastronòmic també ha volgut fer un canvi d’imatge, amb la intenció de transmetre el dinamisme i la innovació pels quals aposta aquest esdeveniment. D’aquesta manera, neix una nova etapa que aposta per Girona i que pretén que la ciutat esdevingui la capital de la gastronomia. A més, per l’edició del pròxim any, també es reforça el Fòrum Territori, una fórmula ideada en la passada edició, celebrada del 13 al 15 de març d’aquest any, per fer anar de gira el saló professional durant tot l’any.