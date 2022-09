L'Ajuntament de Girona ha destinat 4,3 milions d'euros per comprar 34 habitatges per a famílies vulnerables. «No s'havia fet mai una inversió tan gran», afirmava Quim Ayats, vicealcalde de Girona. En onze d'aquests pisos socials ja hi ha famílies que hi viuen, ja que l'ajuntament «no volia esperar a tenir-los tots reformats», i per això «els anava posant a la disposició de les famílies a mesura que s'anaven adquirint», explicava Annabel Moya, regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona. La resta dels 23 habitatges encara estan en procés de reforma.

Del total dels 4,3 milions, que Moya ha definit com una «inversió històrica», ja se n'han gastat 3,5 milions. L'any passat ja es van comprar 12 immobles per valor de 676.000 euros, deu les quals es troben al Barri Vell de Girona. Tanmateix, la inversió gran s'ha fet aquest 2022, amb l'adquisició de 14 habitatges pels quals l'ajuntament ha invertit 2,8 milions d'euros. La resta, uns 700.000 euros, s'acabaran d'invertir en vuit habitatges que ja estan en el procés final de compra. ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ