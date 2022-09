Guanyem Girona va engegar ahir el curs polític amb un acte a La Rosaleda de la Devesa que va reunir prop de cent persones, segons la formació, i que va servir per definir les properes passes per conformar el programa electoral per als comicis locals de 2023. La trobada va ser un punt de benvinguda per a nous adherits a Guanyem, que van conèixer com funciona el partit municipalista. A més a més, van poder apuntar-se a diversos espais de participació. Posteriorment, els assistents van poder gaudir d’un aperitiu a la mateixa Rosaleda.