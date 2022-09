El doctor Salvador Macip, catedràtic de Ciències de la Salut de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester, va pronunciar ahir la conferència que va servir de cloenda dels actes de celebració dels 50 anys del col·legi Pompeu Fabra de Salt. Unes 150 persones van assistir a l’acte, que es va celebrar al Teatre de Salt, i el qual va reflexionar sobre «Què ens fa humans? Com serà la humanitat del futur». Com a metge i doctor en genètica molecular, Macip va parlar de ciència i filosofia i de com aquestes dues disciplines treballant conjuntament, ens poden ajudar a entendre qui som, com som i sobretot com podem millorar, com podem fer societats més justes que caminin cap a un futur millor. L’Escola Pompeu Fabra de Salt va ser fundada per Joan Casals i Catalina Rispau el 1971 i va començar amb 80 alumnes. Actualment, està dirigida per la segona generació familiar Mariona Casals Rispau, té 360 alumnes, una trentena de professors i professores i engloba unes 290 famílies.