Les concentracions independentistes a la plaça del Vi de Girona acaben aquest dilluns

Hauran estat 259 dilluns consecutius. Aquest dilluns es farà l’última concentració a la plaça del Vi de la plataforma independentista Girona Vota. Les concentracions van néixer per reclamar la «llibertat dels presos polítics» i el retorn dels «exiliats» independentistes. També, per donar suport a diferents causes del moviment independentista i a persones jutjades o que tenen un judici pendent acusats d’haver participat accions de protesta.

Aquest dilluns (19:00 hores) intervindran en viu o telemàticament CarlesPuigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, els Jordis, AnnaGabriel, Clara Ponsatí, Dolors Bassa, Valtonyc, MartaRovira, Toni Comín, Meritxell Borràs, Lluís Puig, Joaquim Forn, Meritxell Serret, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, entre d’altres. Darrerament, havia baixat el número de participants. Treballadors de la Generalitat també havien fet concentracions setmanals -posteriorment mensuals-, però es van deixar de fer. També s’havia arribat a tallar, cada dia, la cruïlla entre la carretera Barcelona i Emili Grahit. Cent dilluns de perseverança independentista a la plaça del Vi