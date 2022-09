Poble Actiu de Sarrià de Ter – CUP ha criticat aquest dissabte la "poca transparència" de l'equip de govern municipal, d'ERC, en la contractació de personal. Segons la formació, l'Ajuntament ha contractat un funcionari de carrera sense convocatòria pública, en plenes vacances d’estiu, i no facilita la informació al ple, tot i ser demanada de forma oficial. Amb tot això, el PAS pensa que hi podria haver irregularitats en aquesta i altres contractacions de treballadors a l’Ajuntament.

En el ple del mes de juliol, el partit va demanar informació referent a la contractació d’un tècnic, que consideraven que podria ser improcedent. L’equip de govern i de gestió no va donar resposta a l’oposició, de manera que van entrar la sol·licitud oficial el dia 4 d’agost. Més d’un mes després, encara no s’ha obtingut la resposta. Els regidors recorden que, segons la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública), “els regidors gaudeixen d’un estatus privilegiat d’accés a la informació i a la documentació municipal, i que el dret d’accés i consulta incorpora el dreta a rebre una resposta a les seves demandes en un termini màxim de 4 dies i el dret a obtenir-ne còpies”.

El mes de maig de 2022, l’Ajuntament de Sarrià de Ter va convocar una persona per posar ordre dins el consistori, en quant a àrees de treball i nombre de treballadors. En primera instància, aquesta persona desenvolupava la tasca de forma voluntària, segons va justificar l’equip de govern. Posteriorment, l’oposició va preguntar per les factures pagades a aquesta persona, en concepte de serveis independents, a un preu de 45 euros l’hora, i finalment, es va descobrir que aquesta persona, en només dos mesos, va passar de voluntari a funcionari de carrera (nomenat com a secretari accidental) a l’Ajuntament de Sarrià de Ter en comissió de serveis, segons diu ERC Sarrià de Ter.

Tanmateix, el PAS argumenta que la comissió de serveis constitueix un dels sistemes extraordinaris de provisió de llocs de treball i que, per tant, no es pot acudir a aquesta figura per triar arbitràriament la persona que ocuparà un determinat lloc de treball. El PAS-CUP recorda que una sentència del Tribunal Suprem del 2019 fa referència a que les comissions de servei han d'oferir-se mitjançant convocatòria pública, que en aquest cas ha estat inexistent. A més a més, aquesta persona ha estat habilitada com a secretari accidental de la corporació sense pertànyer al cos de secretaris oficials de l’Estat, la qual cosa és un requisit bàsic per ocupar aquest lloc tan important de qualsevol ajuntament.

Poble Actiu Sarrià de Ter fa mesos que denuncia que la plantilla de treballadors a l’Ajuntament de Sarrià de Ter és "absolutament desproporcionada", amb 84 treballadors, sobretot tenint en compte que molts dels serveis municipals estan subcontractats a entitats i empreses externes com parcs i jardins, neteja, impostos o la ràdio municipal.