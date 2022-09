L’entitat gironina Social Project 4.0 va presentar ahir la primera edició del festival Pont Cultura, un esdeveniment que vol acostar l’oferta i els equipaments culturals a les persones migrades «com a acte de reivindicació antiracista». De fet, a través d’una enquesta a peu de carrer a una trentena de persones, l’entitat va detectar que només el 10% coneixia els usos de l’Auditori de Girona. I van decidir posar-hi solució.

Enguany, la cita comptarà amb un únic espectacle. Es tracta de l’actuació teatral Dos en un, un monòleg en clau d’humor sobre la realitat socioeconòmica dels joves al Marroc, de la mà dels actors de Tetuan Hassan i Mohssin (amb 490.000 subscriptors a Youtube), que han fet el salt de les xarxes socials als escenaris. L’espectacle es podrà veure avui a l’Auditori de Girona (i per primera vegada a Europa), tot i que serà íntegrament en l’idioma darija i no comptarà amb traducció simultània. Tot i això, de cara a la propera edició, l’entitat ja avança que crearà un cartell «més professionalitzat» on també vol donar veu al gènere musical i cabuda tant a persones migrades com al conjunt de la ciutadania.