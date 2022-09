Els casos de tràfic de drogues segueixen en augment a Girona

El tràfic de drogues és un delicte que no deixa d’anar en augment a les comarques gironines.

La policia naturalment en coneix una part però els intercanvis, exportació i venda d’estupefaents són un tema present i preocupant a la província. Sobretot pel que fa al tràfic i cultiu de marihuana.

Els cossos policials desplegats per les comarques gironines, gairebé cada dia desmantellen una plantació de marihuana i també, molt sovint hi ha operacions contra bandes que s’hi dediquen i l’exporten a països d’Europa.

Les xifres dels casos de tràfic de drogues dels primers sis mesos de l’any mostren com la policia ha tractat 225 fets relacionats amb aquest tipus de delicte de la salut pública a la província. Relacionats no només amb marihuana sinó també amb el tràfic d’altres estupefaents. Això representa un 12,5% més de denúncies (200) que el mateix període de l’any passat. Una xifra que mostra aquesta tendència a l’alça en aquest territori.

Aquesta pujada també es nota a tot l’Estat però ho és menys, d’un 3,9%. A tot Espanya durant el primer semestre s’han conegut 9.421 casos de tràfic de drogues.

La província de Girona és una de les que més casuística hi ha i on també ha crescut més aquest semestre. És la tretzena de l’Estat en ambdues categories.

La primera és Barcelona amb 1.521 fets coneguts i la segona, és Madrid, amb 1.505 casos. El tercer lloc pel que fa a nombre de casos tractats per la policia és Màlaga, amb 565.

Quant al creixement en canvi, la província espanyola on s’ha incrementat més l’activitat policial - en un 800%- és la de Sòria. Però aquí cal tenir en compte que es passa d’un cas tractat el primer semestre de l’any passat, als 9 d’enguany. Aquesta zona d’Espanya també és curiosament, on hi ha menys casos de tràfic de drogues. L’altra zona on s’han apujat més el casos són Las Palmas, on s’han elevat un 58,4% en un any.En aquesta zona de les Canàries hi ha hagut 282 fets coneguts.

El 30% a les ciutats

Les grans ciutats -municipis de més de 20.000 habitants- de les comarques gironines acumulen prop del 30% de tots els casos tractats per la policia a la província. En són 68 dels 225 que s’han treballat durant el primer semestre d’enguany.

Per ciutats, la de Figueres és la que acumula més casuística (29). Mentre que la capital, Girona ocupa el segon lloc, amb 19 fets coneguts.

Les dades del Ministeri de l’Interior mostren com la ciutat de Girona és també la zona on s’han apujat més els casos de tràfic de drogues: un 58,3%. Ja que s’ha passat de 12 a 19 en un any. La segueix també figueres, amb un increment del 45% respecte el 2021 -s’ha passat de 20 a 29 casos-.

Hi ha dos municipis on les dades d’Interior asseguren que no hi ha hagut cap fet relacionat amb el tràfic de drogues en mig any, són les ciutat d’Olot i les de Palafrugell. En aquesta del BaixEmpordà en canvi, el primer semestre de l’any anterior se’n van conèixer tres de fets. Mentre que a Olot, cap.