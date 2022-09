El secretari general de JxCat, Jordi Turull, ha criticat les últimes declaracions del president d'ERC, Oriol Junqueras, en què acusa Junts de tenir aspiracions "poc legítimes" i voler "tapar els seus casos de corrupció". Unes paraules que Turull ha lamentat i ha qualificat de "difamació". Ho ha dit en un acte celebrat aquest matí a Llagostera on s'ha presentat el candidat de JxCat del municipi, Narcís Llinàs, de cara a les eleccions del 2023.

"Les declaracions em van generar molta tristesa i no hi entrarem, però quan has de recórrer a la difamació...", ha continuat. A més, el secretari general ha dit que dins del partit hi ha "unanimitat" i ha assegurat no entendre "l'interès de fer creure el contrari". "El que dona més força al Govern és anar tots a l'una i que es compleixi el pacte de govern", ha afegit.

Respecte a les recents tensions dins el si de la junta de Govern de la Generalitat entre Junts i ERC, Jordi Turull ha dit que "el que dona més força al Govern és anar tots a una" i ha insistit en la importància de respectar el pacte de govern. "Demanar que es compleixi un acord de govern no és cap ultimàtum, és lògic", ha explicat en relació a les declaracions del president Pere Aragonès que instava Junta a "abandonar el sorolli els ultimàtums".

Davant la possibilitat de trencar la coalició, el secretari general de Junts ha dit que volen posar-se d'acord i no entrar en retrets: "Ningú per ell mateix pot aconseguir la independència de Catalunya", ha assegurat.