Els caçadors han reprès aquest cap de setmana les batudes del senglar, després d'arribar a un acord amb el Govern. A les comarques gironines, ho han fet al voltant de 150 colles. Havien amenaçat de no despenjar les armes si no es flexibilitzava la nova normativa. Aquesta obligava, en un inici, a notificar amb antelació totes les caces, però s'ha acabat pactant alertar només d'aquelles que s'efectuïn en boscos públics, que representen el 20% del terreny boscós de Catalunya. El president de la Territorial de Girona de Caça, Josep Blanquera, ha dit que estan satisfets amb l'acord perquè van "anar tots a una" i l'aturada i les reunions amb l'administració "han aconseguit fruits, que no passa cada dia".

El que sí que estan obligats a mantenir els caçadors és la senyalització in situ de qualsevol batuda. A més, la normativa imposa una sanció de 1.000 euros a aquells que posin traves o impedeixin als caçadors efectuar les batudes. Blanquera reafirma que des de la Federació de Caça hi estan d'acord perquè, segons narra, hi ha gent que entra a les zones senyalitzades per protestar "posant-se en risc".

Actualment, es calcula que a Catalunya hi ha uns 200.000 porcs senglars. "Això és un problema perquè fan malbé cultius i posen en perill la circulació per la carretera", ha dit el president territorial. A les comarques de Girona, s'espera matar-ne enguany uns 25.000 exemplars. Tanmateix, Blanquera insisteix en el fet que "és difícil de dir" perquè no es podran fer balanços fins que es recullen els llibres on les colles anoten manualment cada batuda; un format que ha quedat desfasat.

Precisament en aquest sentit, la Federació de Caça de Catalunya estrena aquest any una aplicació mòbil que facilitarà la recol·lecció de dades. De moment, està en fase de prova i no l'utilitza tothom perquè "se l'han d'anar descarregant a poc a poc". Almenys en un inici, només hi tindran accés els caps de colla.

La temporada de caça s'allargarà fins al març i el president ha expressat la voluntat de mantenir "reunions periòdiques amb l'administració" perquè, segons ha dit, "encara hi ha temes pendents a resoldre", com disposar de més facilitats per poder tenir els gossos de caça complint amb la normativa vigent.