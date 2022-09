La malastrugança del castell de Montjuïc

El castell de Montjuïc de Girona està envoltat d’una aura maleïda. Des de l’any 2019, l’Ajuntament prova de fer-hi unes actuacions a l’interior que haurien de permetre millorar notablement l’actual degradació de l’espai. Ara mateix, l’antiga fortificació és un indret on hi passa ben poca gent i sense quasi cap ús.

Fa uns anys s’hi va fer una actuació, que havia de ser la primera palanca per, a continuació, anar encadenant intervencions que permetessin dignificar aquest indret. En concret, es va millorar l’accessibilitat a la zona de la casa del governador amb la col·locació d’una rampa metàl·lica.

Des de fa més de tres anys però, l’Ajuntament intenta, sense èxit, executar un projecte redactat per la premiada arquitecta Olga Felip que milloraria notablement l’aspecte interior de la fortalesa. La intenció és adaptar els camins d’accés a l’interior per aconseguir un itinerari accessible amb paviment de terra compacta i condicionar la zona al voltant de la cisterna per crear un nou espai públic respectuós i integrat amb l’entorn. Al centre, hi ha d’haver un petit indret per fer-hi actuacions i esdeveniments de format reduït i al voltant hi haurà unes grades. La zona s’il·luminarà quan s’hi facin activitats. El primer pressupost, presentat als veïns i aprovat inicialment, es va fixar el 2019 amb 133.061 euros. Començava un camí ple d’entrebancs que inclou tres preus diferents, amb dos increments, sense descartar-ne un quart. Es va haver de modificar, un any després, per complir amb les aportacions indicades per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat quan aquesta va revisar el projecte. Aquest era un pas necessari en estar declarat com un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). La xifra va arribar, aleshores als 257.718 euros. Tanmateix, aquest estiu s’ha analitzat el projecte i s’havia modificat la quantitat fins a una xifra de 309.304 euros. La raó: la falta de materials i l’encariment de l’energia derivada de la Guerra d’Ucraïna. Amb aquest tercer preu es va licitar l’obra. Però el concurs públic ha quedat desert. Fonts municipals han explicat que estan revisant el projecte novament i que l’objectiu és tornar a posar el projecte a concurs públic.

El castell és un espai patrimonial que molts consideren que, si estigués al mig de la ciutat, probablement ja hauria estat rehabilitat, s’alçaria impecable i seria un reclam turístic en majúscules. Però durant anys no s’hi ha fet res. Hi ha pintades de tota índole en diferents murs, forats en alguns teulats d’edificis interiors, portades de ferro trencades i als vespres hi ha grups que s’hi apleguen amb begudes.