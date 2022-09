Un accident de trànsit a Sarrià de Ter provoca una situació caòtica aquest matí a l'AP-7.

El sinistre viari ha tingut lloc cap a dos quarts de nou, a l'altura del quilòmetre 58 en sentit França.

Es tracta d'un xoc entre tres camions, segons el Servei Català de Trànsit.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat els serveis d'emergència: cinc dotacions dels Bombers, diverses unitats dels Mossos de Trànsit i tres ambulàncies del SEM.

L'accident s'ha saldat amb dos ferits de poca gravetat. El SEM els ha evacuat amb ambulàncies a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Això d'entrada ha obligat a tallar la via durant prop d'una hora i mitja i ha generat les consegüents retencions a la zona. En aquests moments, a tres quarts de deu del matí, ja es pot circular per l'autopista en sentit nord però només hi ha un dels carrils obert al trànsit.

⚫ L'AP-7 està tallada a Sarrià de Ter ➡ nord per un #accident. Es fan desviaments. Hi ha 3 km d'aturades en sentit nord i 1 km en sentit sud pic.twitter.com/HS7V20JMZW — Trànsit (@transit) 20 de septiembre de 2022

Les més intenses en el primer moment han estat en direcció França i han arribat a uns tres quilòmetres. En sentit Barcelona, la via també s'ha tallat de forma momentània i després, s'ha reobert. En aquest tram també hi ha hagut lentitud de circulació i també, cues destacades, d'un quilòmetre.

El trànsit rodat que no podia circular per l'AP-7 s'ha desviat per la sortida Girona Oest, la de Sant Gregori, on també s'han registrat congestions. Aquí les més intenses, de sis quilòmetres, segons informa Trànsit, pels volts de les deu del matí. La resta de vies properes i enllaços també van molt plens i hi ha aturades importants.

També hi ha retencions a la variant de Girona - Nacional II - arran també del desviament de vehicles per aquesta via. Aquí les cues són d'uns quatre quilòmetres.