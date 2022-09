Condemnat per llançar pedres als policies en les protestes del procés

La secció tercera de l’Audiència de Girona ha condemnat un jove per llançar pedres contra una línia policial durant les protestes postsentència l’octubre de 2019. El tribunal li ha imposat 1 any i 8 mesos per un delicte de desordres públics i un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat, així com una multa de 240 euros per un delicte de lesions lleus.

Els fets que s’han declarat provats van tenir lloc entre quarts de dues i de tres de la matinada del 19 d’octubre de 2019 a la Devesa de Girona. La sentència conclou que l’acusat, vestit de negre i amb caputxa, va llançar pedres almenys en tres ocasions i juntament amb altres persones contra una línia policial formada per diversos agents de la Policia Nacional. Una de les pedres que va llançar va impactar contra la mà d’un agent, que li va provocar una petita lesió que el va mantenir de baixa laboral durant cinc dies.

Tot plegat, segons subratlla el tribunal, mentre el processat els proferia insults com «fora les forces d’ocupació» o «fills de puta».

Per aquests fets, l’acusat va ser detingut i va estar en presó provisional des del 19 d’octubre fins al 15 de novembre de 2019.

La sentència dona credibilitat al relat dels agents, que van assenyalar de forma «clara i taxativa» l’acusat com a autor dels llançaments de pedres. Un d’ells va afirmar que era reconeixible perquè tenia un rol «bastant protagonista» i actuava en grup, arribant a «incitar» els altres a llançar pedres. De fet, només un dels agents, el responsable del subgrup del cordó policial, va veure el llançament que va lesionar un dels policies. Amb tot, el testimoni va explicar que en aquell moment va ser l’única pedra que es va llançar i que va seguir-ne la trajectòria, i que havia reconegut l’acusat.

El processat defensava que durant la detenció ell i agents van caure a terra, i que la caiguda era la responsable de la lesió. Sobre aquest extrem, el tribunal indica que podria ser cert si no fos perquè «ha quedat acreditat que l’acusat va llançar pedres als agents» i pel fet que només es lesionés la mà i no altres regions del cos com els genolls.

La sentència també descarta que els agents el detinguessin per «espantar» la gent: «l’acusat no té antecedents que poguessin derivar en ressentiment dels agents cap a ell, ni tampoc és una persona amb rellevància social o política», resol. «Tampoc hi ha cap indici que l’escollissin a l’atzar perquè algú pagués pels fets». En resum, conclou que no hi ha cap prova del que seria una detenció il·legal: «la Sala no entén que la detenció de l’acusat tingui prou rellevància per aterrir la ciutat de Girona», subratlla.

Precisament, durant el judici el processat va assegurar que ni va llançar pedres i ni tan sols va participar en les protestes. Segons la seva versió, s’havia discutit amb una companya de pis i havia sortit a passejar, i quan estava a punt de creuar Fontajau va ser interceptat per una patrulla de Mossos, i posteriorment perseguit, pegat i reduït per agents de la Policia Nacional al crit de «tu ets a qui li agrada llançar pedres».

El tribunal titlla la seva versió d’«increïble» perquè, diu, era «tan fàcil» com citar la companya de pis i la patrulla de Mossos que el van aturar per corroborar la seva versió.

Per tot això, el tribunal ha donat la raó a la fiscalia, però ha descartat condemnar el processat pels tipus agreujats, pels quals l’acusació pública demanava 6 anys i mig de presó. Com que no ha quedat acreditat quina mida tenien les pedres, la sentència descarta que posessin en perill la vida dels agents.

Finalment, també li imposa una indemnització de 300 euros per les despeses mèdiques. La sentència no és ferma, i la defensa ja ha interposat recurs.