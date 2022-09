L’excés de guàrdies sobrecarrega els metges d’alguns serveis del Trueta

La manca de personal sanitari està afectant la majoria d’hospitals de Catalunya. Tot i que la forta pressió assistencial derivada per la pandèmia ha minvat, hi ha serveis que presenten dèficit de personal des de fa molt de temps perquè hi ha dificultat per trobar alguns especialistes.

En el cas de l’hospital Trueta, en la darrera reunió del comitè de seguretat i salut, representants sindicals han emès queixes perquè hi ha metges d’alguns serveis que no poden descansar el que és reglamentari per l’excés de guàrdies. Manifesten que entre els serveis afectats hi ha el de neonatologia i hemodinàmia i demanen una compensació econòmica per les guàrdies que no entren dins la normativa.

D’altra banda, expliquen que en aquests mateixos serveis hi ha dificultats per trobar personal sanitari, no només mèdics.

Fonts de la direcció consultades per aquest diari concreten que les retribucions de les guàrdies estan fixades a l’ordre de retribucions de l’Institut Català de la Salut (ICS). De manera que qualsevol increment retributiu permanent ha de ser pactat a la Mesa sectorial. En els períodes més aguts de la pandèmia, i d’acord amb instruccions de Servei Català de la Salut, s’han donat incentius econòmics a aquells serveis que han fet guàrdies molt vinculades a l’atenció de pacient amb coronavirus.

Les guàrdies de presència física, que són la majoria, generen la lliurança de l’endemà de la guàrdia. Un objectiu del Trueta és intentar que els metges no facin més de quatre guàrdies mensuals de mitjana, situació que es pot veure superada per motius d’absentisme, relacionat amb la covid-19 o altres qüestions.

També especifiquen que la majoria de les guàrdies al Trueta estan realitzades per professionals mèdics i a partir dels 50 anys els professionals sanitaris poden sol·licitar deixar de fer-ne.

En una enquesta recent del sindicat Metges de Catalunya, el 84% dels professionals considera que el format de guàrdies de 24 hores consecutives hauria de desaparèixer, per la salut dels mateixos facultatius i per la seguretat clínica dels pacients. La possibilitat de reduir aquestes jornades a 12 hores satisfà el 83% dels enquestats, que alhora rebutgen que la reducció horària comporti un increment del nombre de jornades a realitzar per oferir la mateixa cobertura assistencial.

Preguntats per la mesura que hauria de fer possible la reorganització de les jornades d’atenció continuada, el 67% dels facultatius considera que la més important seria la millora del salari base dels professionals perquè els seus ingressos no siguin tan dependents de les guàrdies. El 25% aposta per l’increment de les plantilles mèdiques i només un 1% creu que el model actual segueix sent vàlid. El 7% restant opina que és necessària la combinació de la millora de les retribucions i l’ampliació del nombre de metges que treballen al sistema públic de salut per plantejar el canvi.