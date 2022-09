Les escoles prenen els carrers en la setmana de la mobilitat

Alumnes fent activitats al mig del carrer. Sense cotxes. Una estampa poc habitual, però que aquests dies es podrà veure a Girona amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat. L’escola Migdia, l’escola Pla, el FEDAC Sant Narcís, l’escola Domeny i l’escola Joan Bruguera han convertit els carrers pròxims al centre en un espai lúdic i es faran diferents activitats fins demà.

D’aquesta manera, els nens i nenes «gaudeixen d’una estona de tranquil·litat sense cotxes», explicava Gemma Martí, directora de la Joan Bruguera, que continuava afirmat que tot això «agrada molt» a l’alumnat. I és que un centre com el seu té dos problemes «greus». El primer, la dificultat per ventilar les aules quan fa calor a causa del soroll de l’exterior. I, el segon, que les aules que estan a la planta baixa i situades al carrer dels Artillers reben tota la contaminació dels cotxes que estan aturats als semàfors. Per això, Martí explica que reivindiquen ·els entorns escolars segurs i saludables, no només a nivell de cotxes sinó també de soroll». D’aquesta manera, l’escola farà «més reivindicacions amb aquest tema». Una d’elles, rutes segures per arribar al centre.

L’anècdota, al Joan Bruguera, va ser que quan l’alumnat va sortir al carrer ahir per celebrar el Parking Day es va trobar amb cotxes aparcats en el carrer dels Artillers, que estava tancat al trànsit. «Hem fet el racó com hem pogut» per transformar les places d’aparcaments en un entorn per fer classe. Mentrestant, la Policia Municipal es va encarregar de multar els vehicles mal estacionats.

Per altra banda, a l’escola Migdia també es va tallar un tram el carrer de Sant Agustí perquè poder exposar obres de Land Art amb materials que els mateixos infants havien portat. Taps de suro, pedres, petxines, branques o pinyes. L’alumnat es va involucrar per realitzar aquestes mandales al mig del carrer. «És una ampliació del pati», comentava la comissió del centre. I és que «els nens poden gaudir jugant al carrer, que s’ha perdut una mica». De fet, «demanen fer-ho més», afirmaven les mestres.

Des que l’escola va apostar per dur a terme aquest tipus d’activitats, l’alumnat «vol venir a peu» i «vam haver de posar més aparcaments de patinets perquè es va incrementar». La comissió de l’escola explica que «si els fas participar en projectes així, s’ho senten més, s’involucren més i prenen més consciència» sobre la sostenibilitat. I no només això, sinó que arran d’aquests actes, els infants també han après a tenir cura de l’espai i «el volen cuidar». Tot això, no ha quedat només a l’escola, sinó que «ho han traspassat a casa». El futur està assegurat.