El PSC de Girona creu que «amb preus raonables i una aposta clara per la millora dels horaris i les rutes dels busos, Girona faria un canvi espectacular». La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha indicat que «l’increment d’un 55% dels usuaris del transport públic» a Girona i l’àrea urbana els primers dies de setembre, «coincidint amb la rebaixa de les tarifes del transport públic propiciades pels ajuts del govern de Pedro Sánchez, demostren que els ciutadans estan disposats a fer servir molt més el transport públic si se’ls donen les prestacions adequades».

Pel que fa als autobusos urbans de Girona, els socialistes apunten que «encara és aviat per avaluar l’efecte de la reducció del 30% en el preu dels abonaments i dels títols multiviatge» però, pel que es va coneixent només en aquests primers quinze dies d’aplicació de la mesura «la tendència és d’una pujada dels usuaris del autobusos a la ciutat, i això sense que haguem conegut cap campanya de difusió sobre aquestes rebaixes», ha dit el regidor Joan Antoni Balbín.

Per Paneque, «les bones xifres d’utilització del transport públic a Girona després de la reducció del preu» suposa que «els ciutadans estan disposats a utilitzar molt més el transport públic i que hi ha un camí per poder fer». Entre les millores que necessita el transport, Paneque ha citat «no només la millora del preu, sinó també la millora de les freqüències de pas i de les rutes».

En aquest sentit, Paneque ha recordat que la majoria de línies «no arrenquen el servei fins a les set del matí i finalitzen el servei a les de la nit». Paneque també ha reclamat «la millora de les freqüències de pas, especialment els caps de setmana, ja que els dissabtes i sobretot els diumenges la freqüència de pas s’alenteix en excés i pot arribar a ser en algunes línies de 45 minuts o 1 hora». Segons Paneque, «amb aquestes freqüències de pas no és estrany que molt poca gent es plantegi agafar l’autobús el diumenge».