L’Ajuntament de Salt vol habilitar un espai com a aparcament gratuït amb una capacitat per a uns 300 cotxes, a darrere de la Coma Cros. El consistori va aprovar ahir, en el ple ordinari, el conveni de cessió amb l’empresa Girona Tèxtil per iniciar la redacció del projecte de construcció del nou estacionament. Aquesta zona d’aparcaments se situaria entre les Naus Guixeres, darrere la Factoria Cultural Coma Cros, i la fàbrica Girona Tèxtil. L’espai se situaria en un solar de 7.141 metres quadrats. Un cop les dues parts signin el conveni, es començarà la redacció del projecte que establirà els costos i terminis per dur-lo a terme.

El regidor de Territori, Àlex Barceló, explicava que «estem molt satisfets amb aquesta oportunitat de conveni perquè ens permetrà cobrir la necessitat d’aparcaments existents en una zona de Salt on, a banda de la demanda de places al barri, hi ha molta activitat gràcies a equipaments com la Coma Cros o el Canal o l’Institut Vallvera». Per tant, aquestes places públiques es convertiran en un altre pulmó pel municipi, en una zona amb molta vida cultural i social. Mentrestant, l’alcalde, Jordi Viñas, afegia que «després del vistiplau del plenari, al mateix temps que tanquem l’acord definitiu ja treballarem en una actuació que ens permetrà donar resposta a la necessitat de places d’aparcament que ens ha expressat els veïns i veïnes».