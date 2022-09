«Superàvit» de 363 places d’aparcament al barri de Pedret de Girona

L’estudi de mobilitat per elaborar una proposta d'ordenació viària als carrers del barri gironí de Pedret analitza l’oferta d’aparcament a la zona. El resultat final és que hi ha un «superàvit» de 363 places d’estacionament. La xifra s’obté d'acord amb diferents condicionants. Segons l’informe, actualment hi ha 401 places en calçada. Així mateix, existeixen un total de 123 places d’aparcaments particulars en garatges. Això provoca que l’oferta d’aparcaments arribi a 524 places. El nombre de vehicles censats és de 161, que s’hi ocupen tots els estacionaments, deixen disponibles 363 places d’aparcament. Tanmateix, estan sempre plenes per vehicles de fora del barri i de fora de la ciutat. Un fet que obre el debat a la possibilitat d’implantar-hi una zona verda. Un tema amb veïns a favor i en contra.

L'estudi, encarregat per l'Ajuntament a l'empresa Multicriteria planning- Mcrit, s'ha portat a terme perquè va ser un dels projectes escollits a la votació dels pressupostos participats del barri l'any 2019. En concret es va demanar un estudi de mobilitat i redacció d'un projecte sobre les mesures per reduir la velocitat als carrers Palamós i Palafrugell. Els veïns van insistir en la necessitat urgent de tirar endavant aquest estudi quan l'Ajuntament va decidir ubicar a Pedret el punt on els autobusos turístics fan baixar els visitants i on els recullen. Només 1% dels cotxes aparcats al barri de Pedret de Girona són del veïnat