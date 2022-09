La programació del Servei Municipal d’Ocupació d’aquesta tardor se centrarà en la gestió emocional del procés de recerca de feina i en l’adopció d’actituds adients a l’hora de captar l’atenció de les empreses i de diferenciar-se de la resta de candidatures. El programa vol oferir serveis de formació transversal i d’orientació i assessorament laboral que optimitzin l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. Fins al 13 de desembre, s’han programat 17 activitats gratuïtes, íntegrament presencials. Les inscripcions, amb unes 200 places, ja estan obertes.

La intel·ligència emocional, considerada un element clau per desenvolupar-se en l’entorn de manera efectiva, vertebrarà les diverses activitats formatives. Aspectes com l’autoconeixement, la capacitat d’identificar i comunicar les pròpies emocions, així com la consciència de l’impacte que poden tenir en la vida o entorns personals, poden contribuir de manera directa i significativa a augmentar les possibilitats de trobar feina.

«La reducció de l’atur i la creació d’ocupació són dos objectius clau de l’Ajuntament, perquè mantenint la qualitat del mercat laboral beneficiem directament les famílies i la cohesió social de la ciutat», ha destacat la tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

En funció del seu objectiu, la programació ofereix quatre tipus de càpsules formatives. Hi ha sessions pràctiques orientades a facilitar recursos i tècniques de recerca de feina. També converses amb empreses, gremis i associacions per conèixer quins són els perfils demandants i les opcions que ofereixen els sectors generadors d’ocupació al territori. En la categoria d’Aula de competències, es duran a terme tallers dirigits a la millora de les competències transversals de les persones participants. Per últim, hi ha sessions dirigides a persones emprenedores per facilitar eines i recursos per iniciar o fer créixer un projecte empresarial.