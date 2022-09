Entren en un «grow shop» de Sarrià i roben diners i material

Robatori en una nau de Sarrià de Ter on hi ha un «grow shop», una botiga dedicada a la venda de productes de cultiu de cànnabis. Els fets van succeir la nit o matinada de l’11 al 12 de setembre però no se’n va tenir coneixement fins al dia 12 cap a dos quarts d’onze del matí, ja que l’alarma no va sonar i és quan van alertar la policia.

Els lladres van accedir pel sostre de la nau retirant alguna de les planxes i van anar directament a buscar el què volien: diners i material. Van aconseguir emportar-se 2.000 euros en efectiu i també material d’il·luminació. Uns sistemes que solen ser cars i de fet, el que van sostreure estaria valorat en uns 50.000 euros. Arran dels fets, els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona tenen oberta una investigació per aconseguir identificar i detenir els lladres que van actuar en aquest negoci ubicat al Passatge de Ramió de Sarrià.