Un estudi de mobilitat a Pedret proposa treure carrils de trànsit en tres carrers

Un estudi de mobilitat sobre els carrers del barri gironí de Pedret planteja l’eliminació de tres carrils de trànsit en tres vials. L’informe elaborat per plantejar una reordenació del trànsit, apunta les mesures per millorar la mobilitat al sector. El document estudia els trams de cada carrer i diverses alternatives (algunes de les quals eliminen aparcaments i arbres) i acaba fent una proposta conjunta que vol satisfer el conjunt del barri i als usuaris de la via pública (vianants, ciclistes i vehicles a motor). Té en compte també les peticions que l’empresa encarregada va recollir de la junta de l’Associació de Veïns.

L’estudi planteja la supressió d’un sentit de circulació del carrer Pedret entre el viaducte i el carrer Montjuïc i mantenir el sentit sud perquè no afectaria la línia L1. També plantejar eliminar un carril a la ronda Pedret i al carrer Palamós. En aquest darrer, permetria incrementar l’espai de voreres, plantar-hi arbres i, fins i tot, que els aparcaments fossin en bateria. L’únic carril permetria seguir endavant o girar cap a Montjuïc. Es creu que, amb les modificacions, la xarxa viària podria assumir els trànsits actuals. Cada dia hi passen entre 4.000 i 4.500 vehicles.

D’aquesta manera, es crearia un eix horitzontal «molt potent» per als vianants, que connectaria el passeig del riu amb el carrer Montjuïc, passant per la ronda Pedret, que es proposa de prioritat invertida i urbanitzat amb plataforma única.

Pel que fa a la bicicleta, no es veu possible garantir un itinerari segregat en calçada al llarg de tot l’eix paral·lel al riu (passant per la ronda Pedret, Palafrugell, Pedret) fins a l’itinerari segregat de la zona més industrial i comercial del nord. L’opció més viable, s’apunta, seria projectar a través de la vorera de sauló en el carrer Pedret, i un cop arribat al carrer Palafrugell, baixar a la calçada en detriment del cordó d’aparcament de la banda oest. Aquesta tipologia es mantindria al llarg de la ronda Pedret excepte en el tram de la parada d’autobusos turístics, on tornaria a pujar a vorera. Altres alternatives no es veuen viables perquè no donarien continuïtat a l’itinerari ja existent.

L’estudi, encarregat per l’Ajuntament a l’empresa Multicriteria planning- Mcrit, va ser un dels projectes escollits a la votació dels pressupostos participats de 2019. Els veïns van insistir en la necessitat d’encarregar l’estudi quan l’Ajuntament va decidir ubicar a Pedret el punt on els autobusos turístics fan baixar els visitants i on els recullen.

La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, ha explicat que el document està en mans dels veïns perquè l’analitzin i hi facin matisos. Recorda però, que ja inclou les aportacions que van fer en el passat i que l’estudi recull una proposta que engloba les millores solucions per cada carrer. Apunta que, per tirar endavant les propostes, caldrà redactar un projecte executiu i, posteriorment anar elaborant les accions, tram a tram.