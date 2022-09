La Fira de Santa Tecla a Cassà de la Selva torna, aquest divendres, amb més de trenta activitats que s’allargaran fins diumenge. Dos anys més tard, l’esdeveniment recuperarà el format tradicional després de deixar enrere les restriccions de la pandèmia. D’aquesta manera, es recuperen actes emblemàtics de la fira, com la Botiga al Carrer, el Petit Botiguer i el Sopar de Tapes.

En tot cas, serà un espectacle de titelles, a la Sala Galà, la que obrirà la programació de la festivitat d’enguany. Aquest acte anirà precedit dels Premis Cassà Destapa l’Esport, que se celebrarà a la Sala Centre Recreatiu i que reconeix la trajectòria d’esportistes del municipi.

A part de tot això, s’ha d’afegir un programa amb farcit d’activitats lúdiques i culturals, com s’han fet en els últims anys. Actes amb Gegants i capgrossos, tallers, espectacles de titelles o teatre còmics prendran els carrers de Cassà durant tot el cap de setmana.

A part, l’Arxiu Municipal presentarà el catàleg en línia dels Pergamins de Can Frigola i es podran escoltar les reflexions de Marc Pinsach sobre la vida i l’esport. Per altra banda, els «Guios Uficioals, amenitzaran la visita teatralitzada del Cassà Medieval i la cobla La Principal de Cassà celebrarà el seu 125è aniversari amb un concert a la Sala Centre Recreatiu, que anirà seguit de sardanes al pati de Can Trinxeria. A més, la Colla Gegantera presentarà dissabte al vespre al gran protagonista del cartell de la fira, el Drac Cassiano, a una cercavila nocturna, precedida de la galejada dels trabucaires. I diumenge matí es farà la Trobada Gegantera, que aquest any arriba a la seva 29a edició, amb la participació d’onze colles.