L’Auditori de la Mercè ha quedat petit. Més de 170 persones esperaven l’entrada a la sala del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i de la portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque. Quan els dos polítics han entrat, els assistents es s'han posat drets per rebre’ls. Un cop allà, es va realitzars'ha realitzat el diàleg entre ambdós sobre les polítiques del segle XXI vistes des de Catalunya i Girona. Un acte que ha posat sobre la taula diferents punts, com l’igualat, l’economia social, l’habitatge o la cultura, i que sempre ha tinguy la paraula «repte» com a protagonista, per millorar aquests aspectes en el futur. De fet, Illa ho ha deixat ben clar des del principi: «Girona té molt potencial i ara té el repte de fer les coses més bé».

Les eleccions municipals del 2011 a Girona van deixar als socialistes fora de l’alcaldia de Girona, un càrrec que ocupaven des de 1979. Primer, amb Joaquim Nadal i després amb Anna Pagans. El 2015 i 2019, Sílvia Paneque va provar de recuperar aquest tron, sense èxit. «Va posar els puntals de la ciutat moderna», ha dit parlant de Nadal, que ha presenciat l’acte des de primera fila i que va governar a Girona durant 32 anys. De Pagans ha afirmat que «va treballar profundament en la millora dels barris i de la cultura». En aquest sentit, Illa ha dit que «hem de mirar cap al passat, però també aprendre del que ha funcionat». Tanmateix, la portaveu del PSC a Girona creu que s’ha de «recuperar l’ambició de Girona com a capital» i que «això requereix l’inici d’un diàleg i la creació d’estratègies conjuntes per ser àrea metropolitana de Girona». Sobre aquest aspecte, el primer secretari socialista ha apuntat que el que plantejava Paneque era «un salt d’escala per Girona». Això no obstant, també ha volgut deixar clar que «ser capital implica ser generós i fer les coses de la forma més consensuada possible». La portaveu del PSC a Girona també ha destacat altres punts com el desenvolupament del Trueta, els canvis en la mobilitat de vehicles, el transport públic, les connexions i l’aeroport, a part de crear estratègies culturals i econòmiques de col·laboració. Segons Paneque, des que els socialistes van deixar de governar a la ciutat, «no s’ha avançat» en aquestes qüestions. Per tercera vegada consecutiva serà la candidata dels socialistes a l’Ajuntament de Girona. De fet, s'ha tornat a mostrar preparada per ser l’alcaldessa de Girona i ha carregat contra el Govern actual, del que ha dit que «se li nota una gravíssima fatiga» i que «gestiona malament els serveis municipals». Paneque ha posat èmfasi en fer «funcionar bé allò bàsic» i, per això, ha apuntat que «les preocupacions dels ciutadans són neteja, seguretat, educació, civisme, oci i ocupació». Les eleccions del pròxim 28 de maig encara queden lluny, i cap dels dos es van atrevir a fer hipòtesis. Això sí, la candidata socialista a l’Ajuntament de Girona ha dit que «sigui quin sigui el resultat, estic convençuda que la gent anirà a votar pensant amb el futur de la seva ciutat». Mentrestant, Illa ha remarcat que «governem o no a Girona, sempre hem d’intentar ajudar».