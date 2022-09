Un brètol ha pintat un dibuix obscè en un dels laterals del monestir de Sant Pere de Galligants, on hi ha les sales d’exposició del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona. També han aparegut pintades, en altres punts propers al riu Galligants. Hi ha números escrits en una alta paret del monestir i lletres en un mur que protegeix l'accés al riu. El museu ha informat avui mateix que ja ha posat la corresponent denúncia de delicte contra el patrimoni i que ja té preparat un pla de restauració immediat per a la seva neteja. «Cada cop és més freqüent patir aquest tipus de vandalisme en els nostres monuments i jaciments», lamenten des del Museu d’arqueologia. «Protegim el nostre patrimoni», reclama el perfil de twitter de l’equipament cultural gironí, després que la imatge de la pintada s’hagi difós a les xarxes socials.