Diversos carrers de Salt viuran els pròxims dies obres de millorar de l’asfalt. L’Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana un nou paquet d’actuacions per millorar la xarxa viària amb una inversió en asfaltatge que, en aquest cas, s’eleva fins als 206.902 euros. Les obres s’aniran executant entre el 19 de setembre i el 10 d’octubre, en diferents dies, per reduir les afectacions.

Ja s‘han executat els treballs al carrer Camí dels Carlins (el carril sud entre la rotonda del Camí dels Carlins i la rotonda del Marquès de Camps). També s’ha estan treballant al carrer del Rec, a la zona dels contenidors. Tot seguit s’ha establert un calendari d’actuacions que comença al carrer del Rec. Tot seguit està previst un llistat d’actuacions a executar que comencen pel carrer del Pou, del 21 al 27 de setembre;el carrer Jacinto Benavente, del 21 al 23 de setembre; i el carrer Folch i Torres, del 22 al 30 de setembre, on es treballarà en els ressalts de la vorera nord entre els carrers Doctor Ferran i Rafel Masó). Seguidament, l’asfaltatge es farà al carrer Isaac Albéniz, del 23 al 28 de setembre; el Pintor Fortuny (entre Isaac Albéniz i Doctor Fleming), del 23 al 28 de setembre; el carrer Manel de Falla (entre Major i Àngel Guimerà), 29 i 30 de setembre; i finalment, el carrer Rafel Masó (entre Països Catalans i Guilleries), on les obres està previst que puguin començar a partir del 3 d’octubre. Aquesta previsió es podria modificar davant episodis de pluja o canvis imprevistos.

Manteniment i millora

L’alcalde, Jordi Viñas, ha destacat que «el manteniment i millora dels carrers i places és un dels nostres objectius prioritaris i amb aquestes actuacions seguim posant al dia la via pública».

Per la seva banda, el regidor de Territori, Àlex Barceló, explica que «continuem endavant amb els objectius que ens havíem marcat durant aquest any 2022 i, en conjunt, durant el mandat. Progressivament, anem actuant en diferents punts de Salt i així ho seguirem realitzant».

En aquesta línia, tal com ha indicat l’Ajuntament en un comunicat, el pressupost d’aquest any 2022 compta amb una partida superior als 600.000 euros per asfaltatge i millores de la xarxa viària, una quantitat que si es té en compte el Pla d’Actuació Municipal que afectaria tot el mandat s’eleva per sobre els dos milions d’euros en millores de carrers, places i parcs.