L’Ajuntament de Girona ha ampliat aquest curs la Xarxa de Coordinadors i Coordinadores de Mobilitat Escolar del municipi amb la incorporació de les escoles Vila-roja i Eiximenis. El consistori continua apostant per aquesta iniciativa de foment de la mobilitat escolar sostenible, autònoma, segura i saludable, que ja compta amb quinze centres educatius participants.

Enguany la Xarxa ha incrementat també els membres participants i ha inclòs els representants de les associacions de famílies d’alumnes (AFA) per tal de sumar esforços i treballar conjuntament per la millora en la mobilitat escolar sostenible. El Centre Cívic Barri Vell – Mercadal va acollir ahir va tenir lloc la primera trobada de la Xarxa d’aquest curs.

La regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda, va participar en la reunió i va donar la benvinguda als nous membres de la Xarxa. “Des del consistori celebrem la continuïtat de la Xarxa de Coordinadors i Coordinadores de Mobilitat escolar. La voluntat és crear entre tots i totes un espai d’intercanvi d’experiències per dotar les persones que conformen la Xarxa de la màxima autonomia possible i de les eines de treball necessàries, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat escolar que desitgem. A l’Ajuntament ens posem a la seva disposició per ajudar-los i acompanyar-los en els seus reptes”, ha assenyalat la regidora.

Per la seva banda, el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament, Àdam Bertran, ha remarcat que “és essencial crear sinergies entre els diferents agents implicats. Cal ampliar més centres i més agents de cada comunitat educativa amb l'objectiu de ser més útils i millorar la ciutat amb una mirada d'infant, per fer una ciutat més amable, més segura, molt més verda, més confortable”.

Les escoles participants són les següents: l’Escola Domeny, l’Escola Migdia, l’Escola Joan Bruguera, el Col·legi Dr. Masmitjà, l’Escola FEDAC Sant Narcís, l’Escola El Bosc de la Pabordia, el Centre d'Educació Especial Font de l'Abella; l’Escola Pla de Girona, l’Escola Carme Auguet, l’Escola FEDAC Pont Major, l’Escola Santa Eugènia, l’Escola Àgora, l’Escola Pericot, l’Escola Vila-roja i l’Escola Eiximenis.

La intenció del consistori és que en els propers anys s’adhereixin a la iniciativa totes les escoles de Girona i que la Xarxa esdevingui un espai de treball on fomentar la mobilitat escolar sostenible, autònoma, segura i saludable a la ciutat.

La Xarxa de Coordinadors i Coordinadores de Mobilitat Escolar es va posar en marxa l’any 2020 amb l’objectiu d’establir una figura de referència en cada centre educatiu que serveixi d’enllaç entre l’escola, les famílies, l’alumnat, l’Ajuntament de Girona i tots els agents implicats en matèria de mobilitat.