Un error en el bolcat de notes exclou una trentena de candidats de l’admissió als estudis de FP

Un error en el bolcat de notes ha exclòs, només a l’institut Montilivi de Girona, una trentena de candidats de l’admissió als estudis de Formació Professional (FP). Es tracta, segons assenyala el director del centre, Ruben Pino, d’un «error humà» que ha afectat, sobretot, a les persones que havien fet la preinscripció amb una prova d’accés «cursada fa anys». En aquests casos, el sistema no ha pogut incorporar la qualificació de forma automàtica i ha plasmat únicament una nota: el 0.

Però l’error, defensa Pino, ha estat que els candidats «no se n’han adonat». «Quan es va publicar el barem provisional no van presentar esmenes ni van aportar la documentació que avalava la qualificació correcta als centres per a corregir aquest motiu d’exclusió i després s’han trobat amb que la seva preinscripció no s’ha admès», afirma el director del centre educatiu. «Si tinguessin un 5 enlloc d’un 0 estarien dins del sistema», lamenta Pino. Però ara, es troben amb que «no poden modificar aquesta dada» per a optar a les places ofertades i «no tenen possibilitat de tornar a entrar al sistema».

Tot i això, subratlla que «no hi ha un gran nombre d’afectats». I és que afirma que els instituts petits, en detectar que la qualificació obtinguda equival a 0, s’han posat en contacte amb els candidats per a informar-los de l’error i demanar-los que aportin la documentació correcta. Per contra, en centres grans (l’institut Montilivi compta amb 17 cicles formatius i 1.100 alumnes a FP), «ha estat impossible analitzar una per una totes les sol·licituds».

En paral·lel, ahir es va publicar el llistat definitiu d’admesos als estudis de FP, a partir d'on l'alumnat que ha aconseguit fer-se amb una plaça en aquesta segona fase podrà començar a matricular-se. «Els posarem totes les facilitats perquè no perdin més temps», assegura Pino. I és que aquests alumnes s’incorporaran a les aules dues setmanes més tard que els seus companys de classe, que van començar els estudis el 7 de setembre. En el cas de l’institut Montilivi, dels 450 estudiants que hi havia en llista d’espera perquè no tenien plaça en la primera opció sol·licitada, n’han entrat un total de 30. «Són les places que teníem disponibles en tots els estudis de FP», assegura Pino.

Ara, però, el «principal problema» és que «molta gent» ha quedat fora del circuit perquè no van efectuar la preinscripció dins del termini establert. I és que des de l’arrencada del nou curs, l’institut Montilivi ha rebut una mitjana de 30 peticions diàries (entre trucades telefòniques i correus electrònics) de persones que busquen plaça després de quedar excloses del procés de preinscripció (per no haver-la fet a temps o per haver obtingut la qualificació de 0 derivada de l’error en el bolcat de notes). Una borsa invisible de candidats sense plaça «impossible de quantificar» perquè «no està centralitzada enlloc»: «S’hauria de poder quantificar quantes persones no han pogut optar a cap plaça perquè no havien formalitzat a temps la preinscripció i per tant ara no figuren en cap llista d’espera, per a poder-les redirigir a certificats de professionalitat d’una branca similar al cicle que havia sol·licitat», assegura Pino, que lamenta que «a banda dels que es posen en contacte amb nosaltres, no tenim cap altra manera d’arribar a aquestes persones per a informar-les d’aquesta alternativa». Amb tot, lamenta que «ningú no compta els que estan fora del circuit».

Per la seva banda, l’institut Pere Alsius de Banyoles ha aconseguit incorporar en aquesta segona fase d’admissió un total de 12 estudiants. Al llarg d’aquesta setmana esperen enllestir la matriculació i divendres ofertaran les darreres places que quedin disponibles, que ja seran de lliure accés. El cap d’estudis de FP del centre, David Martí, lamenta que «ens van fer avançar més que mai les jornades de portes obertes i al final hem acabat allà mateix», i afegeix que el procés «s’ha allargat molt».