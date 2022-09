Tot a punt perquè se celebri a Salt la 24a edició de la Fira Internacional del Cistell de Salt el cap de setmana de l’1 i 2 d’octubre. Una mostra que organitzada conjuntament per

l’Ajuntament saltenc, l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri Vell i l’Associació de Cistelleria de Catalunya s’ha convertit en un referent nacional i internacional del sector.

Aquest 24 de setembre ja hi haurà una prèvia de la mostra amb un Taller Familiar de Cistelleria i ja el divendres 30 se celebraran una jornada tècnica a l’Església de Sant Cugat

de 18.00 a 19.00 hores on es parlarà de la cistelleria de Portugal, el país convidat aquest 2022.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, destaca que “afrontem aquesta edició amb molta il·lusió, recuperant el format tradicional després del parèntesi que han suposat els darrers dos anys per les restriccions que patíem per fer front a la Covid”. Viñas afegeix que “un any més ens convertim en un referent del sector i, aquesta fita, només seria possible gràcies a la participació i implicació de l’Associació de Veïnes i Veïnes del Barri Vell, l’Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya i altres entitats. Gràcies a tots ells, així com a l’equip de l’àrea de Promoció de la Ciutat per fer-ho possible”.

El dissabte 1 d’octubre s’inaugurarà la fira, a les 11.00 hores, que enguany comptarà amb la participació de 58 artesans. Durant tota la jornada, de les 10.00 a les 20.30 hores, es podrà

gaudir de diversos tallers, degustació de coca a càrrecs de les Cuineres de Salt, demostracions de cistelleria, espectacles musicals i concerts. Sense anar més lluny, a les 17.30 hi haurà una cercavila de Gegants i Cavallets des del Parc Monar amb els Amics dels Gegants de Salt i l’Associació de Ball Kinbédeball, a banda d’altres entitats gironines.

El diumenge les activitats s’iniciaran a les 09.30 amb l’11a Caminada per les Ribes del Ter i durant tot el dia també es podrà passejar per la Fira situada al voltant de la plaça de la Vila amb tallers i demostracions. A les 16.00 hores finalitzarà la construcció de la peça gegant que porta per nom Cistella de pesca de gambes amb cavalls realitzada per l’artesana Lieve Lieckens i tancarà la jornada, a les 18.30, la 19a Trobada de Corals amb la participació entre altres de la Coral Tribana de Salt.

La regidora de Desenvolupament Local, Cristina Alarcón, insisteix en el fet que “es tracta d’una edició especial i, per aquest motiu, l’hem afrontat amb més empenta que mai. Voldria destacar que a banda dels actes ja consolidats hem volgut obrir la mostra més enllà de la plaça de la Vila i el Barri Vell i hem preparat una mostra al patí de l’Escola La Farga”. Es tracta de l’exposició Mussolets de l'artista gallega Júlia de la Cal.El president de l’Associació Catalana de Cistellaires, Aleix Grifoll, “convida tothom a apropar-se a la Fira per conèixer totes les tècniques i peces que s’hi aplegaran”, mentre que la representant de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell, Rosa Maria Ruiz, destaca “la participació dels saltencs i saltenques del barri a través dels balcons i patis engalanats”.

Exposicions i premis CICRA

Durant tot el cap de setmana es podrà visitar l’exposició Cestos e cestas del país convidat, Portugal, al Centre de Recursos de la Gent Gran mentre que el vestíbul del Teatre de Salt tornarà a ser la seu del XII Certamen de Cistelleria Roser Albó (CICRA)