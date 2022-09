Girona i el ciclisme, una història d'èxit

Fa molts anys que Girona respira ciclisme. Tot i que la moda ara sigui entrenar a Andorra, molts professionals van escollir la ciutat com a lloc de residència, considerant que el seu entorn era perfecte per sortir a fer alguns quilòmetres amb bicicleta. Des del polèmic Lance Amstrong, impulsor de l’arribada de professionals, a David Millar, qui va fer un escrit fa uns anys on afirmava que Girona era un espai idíl·lic per practicar el ciclisme. Guanyadors del Giro d'Itàlia com Ryder Hesjedal i Jai Hindley, coronat aquest mateix any, han viscut un moment o altre a Girona i, Robert Gesink, actual corredor del Jumbo Visma, també té relació amb la ciutat.

La Sea Otter Europe, que aquest cap de setmana s’establirà a les Ribes del Ter i als voltants de Fontajau en la seva sisena edició. Un esdeveniment ja consolidat a la ciutat i que aquest any preveu reunir 4.000 ciclistes i 50.000 visitants amants del ciclisme (més informació a les pàgines d’Esports). Aquest, per tant, és un altre de les claus per les quals Girona s’ha convertit en una ciutat referent en el món d’aquest esport.

Tot això, confirma que Girona és una ciutat que ha viscut un auge pel que fa al ciclisme. Ara, però, un estudi elaborat per la Universitat de Girona identifica les claus del creixement de la ciutat com a destinació de ciclisme de carretera. Els investigadors de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) han posat sobre la taula els cinc factors principals. Els professors de la Facultat de Turisme Lluís Mundet i Jaume Marin juntament amb l’antiga alumna del Màster en Turisme Cultural de la UdG i actual professora de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Catòlica d’El Salvador, Adriana Figueroa, han treballat per verificar els motius del «creixement espectacular» del ciclisme de carretera a Girona. A més, els resultats de l’estudi s’han publicat a la revista Journal of Outdoor Recreation and Turism.

El primer, la geografia, i és que Girona es troba a tocar de la muntanya, amb els Pirineus, i del mar, amb la Costa Brava. A més, destaquen que els recorreguts són de gran diversitat i d’una bona qualitat, amb diferents nivells de dificultat. Un dels altres factors és la climatologia, ja que és ideal per realitzar entrenaments durant tot l’any.

Segons aquesta recerca, la connectivitat també és un de les clau per a l’expansió del ciclisme de carretera a les comarques gironines. I és que la proximitat amb els aeroports de Girona i Barcelona, així com l’estació de tren d’alta velocitat, fan que la ciutat tingui moltes vies per desplaçar-se fàcilment. L’estudi també explica que la qualitat de vida és un altre dels condicionats i que, en aquest sentit, Girona és una «destinació tranquil·la, no massificada, amb serveis d’alta qualitat (allotjaments, gastronomia, salut o educació) i la gran activitat cultural i turística durant tot l’any». L’últim factor és el de l’anonimat, en una ciutat on «els ciclistes reconeguts passen desapercebuts».

Grans marques a la ciutat

No només reconeguts ciclistes en l’àmbit internacional s’han instal·lat a Girona. Algunes marques de bicicletes també han vist en la ciutat un lloc idoni per establir-s’hi. És el cas de Trek i Castelli han anunciat l’obertura de macrobotigues al Carrer Nou, pràcticament una al costat de l’altre. La primera, vol englobar molts apartats, des de venda de bicicletes -a la web en venen per 15.000 euros- i accessoris a un taller de reparació i, fins i tot, una cafeteria.

En paral·lel, alguns ciclistes també han decidit obrir els seus negocis a Girona. «The Service Course», fundada per l’exciclista professional canadenc Christian Meier i la seva dona Amber, és un negoci que acull els àmbits de restauració, venda de bicicletes personalitzades, amb botiga al carrer Nord, i servei d’acompanyament a tots aquells amants del ciclisme que volen passar una temporada a la ciutat. Un altre exemple és «La comuna», de la parella de triatletes Jan Frodeno i Emma Snowsill. El negoci compte amb un hotel i un cafè/restaurant, a part d’una botiga de venda de roba esportiva i l’organització de diferents rutes.